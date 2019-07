Britse Selectie WK jonge dressuurpaarden

De KWPN-goedgekeurde Inclusive (v. Everdale) loopt net als vorig jaar het WK voor jonge dressuurpaarden voor Groot-Brittannië, onder het zadel van Charlotte Fry. Fry wordt naar Ermelo vergezeld door nog twee vijfjarigen en twee zevenjarigen. Onder hen de PSI Auktion topper van 2018 V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) met Susan Pape.

De vijfjarige Vivaldi-zoon V-Plus van Harmony Sporthorses wordt de in Duitsland wonende Britse Susan Pape gereden. De Amerikaanse Leslie Malone kocht hem vorig jaar op de PSI veiling voor 1.2 miljoen euro. De zwarte hengst komt uit de fokkerij van Paul Schockemöhle.

Kampioen vierjarige dressuurpaarden

Hawtins Lirica (Lemony’s Nicket x Dimaggio) is onder Lucinda Elliot de tweede vijfjarige. De in Engeland gefokte Hannoveraanse merrie was als vierjarige kampioen in haar land. Dit jaar scoorde ze op de kwalificatie in Hickstead 82%.

Zoon van Uphill

Bij de zevenjarigen zijn de KWPN’er Heraldik (Uphill x Silvano N) en de Millenium-zoon Merlot – Royal afgevaardigd. Elizabeth Allen stuurde de Uphill-zoon Heraldik naar de overwinning in Bolesworth. Hij stamt uit de lijn van de KWPN-hengst Amethist. Leah Becket rijdt de in Duitsland gefokte Merlot – Royal. De zoon van Millenium uit een moeder van Rubin-Royal liep onlangs in Leudelange ruim 73% in de proef voor zevenjarigen.

De KWPN-hengst Inclusive is de enige zesjarige die Groot-Brittannië afvaardigt naar het WK. Vorig jaar was de zoon van Everdale ook al present in Ermelo met zijn vaste amazone Charlotte Fry.

Bron Eurodressage