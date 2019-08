De ideale gangen van volgens Grand Prix-juryleden: dag 2

Horses.nl partner HorseTelex roept op de Wereldkampioenschappen in Ermelo elke dag drie paarden uit tot stappers, dravers en galoppeurs van de dag op basis van de punten gegeven door de Grand Prix-juryleden die de jonge paarden in Ermelo beoordelen. In samenwerking met ClipmyHorse.tv krijgt elk paard een eigen filmpje. De ideale stap kwam net zoals vorig jaar van Destacado FRH (v. Desperados), de ideale draf van Zucchero OLD (v. Zonik) en de ideale galop van Revolution (v. Rocky Lee).

Op dag 2 de ideale gangen bij de zesjarigen. Destacados FRH (Desperados x Londonderry) kreeg vorig jaar zilver en werd dit jaar vierde in de kwalificatieproef onder Matthias Alexander Rath. Hij kreeg een 10 voor zijn stap. De winnaar van de kwalifcatie, Zucchero OLD (Zonik x Prince Thatch xx), kreeg een 9,5 voor zijn draf. Vorig jaar werd hij onder Frederic Wandres vierde in Ermelo en liep hij in Warendorf naar de Bundestitel. De galop van de dag komt van regerend Wereldkampioen Revolution (Rocky Lee x Rouletto). Hij werd gisteren tweede in de kwalificatie voor zesjarigen en kreeg 9,5 voor zijn galop onder Andreas Helgstrand.

Later op de dag werden er nog drie 10-en vergeven. Twee voor ERA Dancing Hit-zoon Hesselhoj Donkey Boy (voor stap en aanleg) en eentje voor de galop van D’Avie (v. Don Juan de Hus).

Bron: Horses.nl