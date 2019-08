De ideale gangen van volgens Grand Prix-juryleden: drie keer Sezuan

Horses.nl partner HorseTelex roept op de Wereldkampioenschappen in Ermelo elke dag drie paarden uit tot stappers, dravers en galoppeurs van de dag op basis van de punten gegeven door de Grand Prix-juryleden die de jonge paarden in Ermelo beoordelen. In samenwerking met ClipmyHorse.tv krijgt elk paard een eigen filmpje. Op de derde dag, zaterdag, Sezuan-Sezuan-Sezuan. De ideale stap van dag 3 kwam van de vierjarige So Unique (v. Sezuan), de ideale draf van Sezuans volle zus Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) en de ideale galop van Queenparks Wendy (v. Sezuan).

Blue Hors Zack en zijn zonen Sezuan (mv. Don Schufro) en Zonik (mv. Romanov) maken veel indruk op deze editie van de wereldkampioenschappen in Ermelo. Op zaterdag won zijn zoon So Unique, met onder andere een 10 voor de stap, de finale bij de vierjarigen. In de finale bij de vijfjarigen haalden twee Sezuans een medaille: Secret (mv. St. Moritz) zilver en Queenparks Wendy (mv. Soprano) brons. Deze merrie van Andreas Helgstrand kreeg onder andere een 10 voor haar bewerkbare galop. In het kampioenschap bij de zesjarigen liepen de vier Zack-nazaten (drie keer via Zonik) naar een top-10 plaats: Zucchero (mv. Prince Thatch xx) won, Zhaplin Langholt (mv. Stedinger) werd derde, Sezuans volle zus Ascenzione werd gedeeld vijfde en Zum Gluck RS2 (v. Zonik) werd met Robin van Lierop negende.

Drie keer Sezuan bij de ideale gangen:

Stap van de dag: So Unique



Draf van de dag: Straight Horse Ascenzione



Galop van de dag: Queenparks Wendy



Bron: Horses.nl/ClipMyHorse