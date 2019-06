Deense WK-afvaardiging bekend, Helgstrand grootverdiener

In Denemarken werd vandaag de laatste observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo verreden. De Deense commissie heeft per leeftijdsgroep vier paarden afgevaardigd en een aantal reserve-combinaties aangewezen. Andreas Helgstrand heeft de meeste paarden door. Nadat hij via de Nederlandse selectie eerder al een ticket verdiende met Jovian heeft hij nu met Queenparks Wendy en Zhaplin Langholt ook twee Deense WK-tickets op zak.