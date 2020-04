Denemarken wacht met selectie voor WK Jonge Dressuurpaarden

Terwijl de Nederlandse selectiecommissie voor het WK Jonge Dressuurpaarden paarden selecteert aan de hand van videobeelden, heeft Denemarken een afwachtende positie aangenomen. Hoewel het evenement in Verden nog niet officieel is uitgesteld of afgelast, gaat Ane Marie Jensen, het hoofdbestuurslid van het DWB, er wel van uit dat er afgelasting of uitstel aangekondigd zal worden.