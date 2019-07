Don Juan de Hus en Blue Hors Zack hoofdleveranciers WK Jonge Dressuurpaarden

Met beide vijf directe zonen zijn de KWPN-gefokte Don Juan de Hus (Jazz x Krack C) en Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) de hoofdleveranciers van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Met ook nog zeven kleinkinderen via zijn zonen Sezuan (mv. Don Schufro) en Zonik (mv. Romanov) is het aandeel van Blue Hors Zack erg groot.