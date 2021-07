Drie Escolar-nakomelingen in Duitse selectie voor WK Jonge Dressuurpaarden

Duitsland gaat - zoals eigenlijk altijd - ook dit jaar met een sterke afvaardiging naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Op de lijst staan een aantal oud WK-gangers, maar ook nieuwkomers en een opvallende reserve: 'onze' Dinja van Liere met Lowlands (Millennium x Donnerball). Hoofdleverancier is dit keer niet een hengst uit de D-, F- of S-lijn, maar Grand Prix-hengst Escolar, met drie rechtstreeks geselecteerde nakomelingen én nog een op de reservelijst.