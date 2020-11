Drie keer Apache in Belgische selectie voor Verden

Dit weekend werd in Gesves, België, de nationale selectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden verreden. Juryleden Ulf Möller, Hans Voser en Freddy Leyman kozen zes combinaties om de Belgische driekleur te gaan verdedigen in Verden. Er werden ook vier reserves aangewezen. Opvallend is dat er maar liefst drie nakomelingen van KWPN-hengst Apache geselecteerd zijn.