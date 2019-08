Drie keer scheepsrecht: Habibi DVB naar finale WK

Al voor de derde keer ging Habibi DVB (Blue Hors Don Schufro x Johnson) mee naar de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. In 2017 haalde hij de finale niet en in 2018 lukte dat ook niet. Dit jaar is het eindelijk raak voor de door Coby van Baalen gefokte vos. Met Mara de Vries in het zadel werd hij tweede in de kleine finale met 78,748%. We zien de ruin dus morgen in de finale bij de zevenjarigen.