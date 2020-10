Duitse WK-selectie: Secret en ‘Nederlandse’ Valverde naar Verden

De populaire hengst Secret (Sezuan x St. Moritz) won vorig jaar op het Wereldkampioenkamp voor jonge dressuurpaarden in Ermelo zilver bij de vijfjarigen. Na de tweede selectie vandaag in Warendorf heeft de hengst met zijn amazone Jessica Lynn Thomas ook dit jaar een WK-ticket bemachtigd bij de zesjarigen.

Secret heeft van alle jonge dressuurpaarden op de wereld waarschijnlijk de allermeeste fans. Die kreeg hij al vanaf zijn eerste Facebook-optreden dat miljoenen keren werd bekeken. Met dat filmpje van een halve minuut kreeg Secret honderden merries te dekken.

Eerste sjerp

Op de Bundeschampionate bij driejarigen greep Secret naast de titel en op het WK van 2019 in Ermelo was het weer nét niet. Vorige maand kreeg de hengst zijn eerste sjerp omgehangen. Dat gebeurde op het Bundeschampionat: daar werd hij gehuldigd als kampioen bij de zesjarigen.

Valverde

Voor een Nederlands tintje in de Duitse selectie voor zesjarigen zorgt Valverde (Vitalis x Ampère). De door Eugene Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte hengst won onder Eva Möller drie jaar op rij het het Westfaals kampioenschap. Op het WK van vorig jaar eindigde het duo als vierde in de finale en dit jaar mogen ze opnieuw naar het kampioenschap.

Volledige afvaardiging

Bij de zesjarigen zijn zeven paarden aangewezen voor het WK in Verden. Dat zijn:

Anthrazit (All at Once x Weltmeyer) met Greta Heemsoth

Dolciario (Danciano x Don Frederico) met Eva Niklova

Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I) met Catherine Dufour

Secret (Sezuan x St. Moritz) met Jessica Lynn Thomas

Señor Charming (Stanford x Fürst Piccolo) met Kira Soddemann

Zoom (Zack x Don Schufro) met Helen Langehanenberg

Valverde NRW (Vitalis x Ampère) met Eva Möller

In deze leeftijdscategorie zijn geen reservecombinaties aangewezen.

Bron: Horses.nl