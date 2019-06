Duitse WK-selecties: nu te volgen op ClipMyHorse.tv

De Duitse WK-selecties zijn vandaag begonnen met de eerste selectie voor zevenjarigen. Morgen zijn de vijf- en zesjarigen aan de beurt. 2 juli is er nog een tweede observatie en dan maakt Duitsland de selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden bekend. Benieuwd naar de Duitse inzendingen? Dat kan. ClipMyHorse.tv zendt de Duitse WK-selecties voor het eerst live uit.

Bij de vijfjarigen zijn 37 paarden aangemeld, bij de zesjarigen staan 29 paarden op de startlijst en vandaag doen 27 zevenjarigen een gooi naar een WK-ticket. Horses.nl nam alvast een kijkje op de startlijsten om te zien welke paarden zijn aangemeld.

Wereldkampioen D’avie, Bundeskampioenen DSP Dominy en Revenant en vier Totilassen

Bij de zevenjarigen is onder andere de regerend Wereldkampioen bij de zesarigen, D’Avie (v. Don Juan de Hus), aangemeld met Severo Jurado Lopez. Verder komt ook DSP Dominy (v. Diamond Hit) met Therese Nilshagen in de baan. DSP Dominy was in 2017 Bundeskampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Ook de regerend Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpaarden staat op de startlijst: Revenant (v. Rock Forever NRW) met Rudolf Widmann. Bij de zevenjarigen is Totilas de topleverancier: van hem werden vier nakomelingen aangemeld voor de eerste selectie. Het gaat om Paul Schockemöhles hengsten Total Hope en Top Gear en verder Titolas en Total Recall.

Klik hier voor de startlijst van de zevenjarigen

Secret, Valverde en Caty OLD

Bij de vijfjarigen zijn veeldekker Secret (v. Sezuan) en Helgstrands Valverde (v. Vitalis) de opvallendste namen. Zij worden gereden door respectievelijk Jessica-Lynn Andersson en Eva Möller. De volle zus van Candy OLD, Caty OLD (v. Sir Donnerhall), is ook aangemeld. Deze merrie won onder Hermann Gerdes vorig jaar Bundestiel bij de vierjarige merries en ruinen.

Klik hier voor de startlijst van de vijfjarigen

Revolution en Destacado FRH

Bij de zesjarigen zijn de nummers 1 en 2 van het Wereldkampioenschap voor vijfjarigen aangemeld. Het gaat om Revolution (v. Rocky Lee) met Andreas Helgstrand en Destacado FRH met Matthias Alexander Rath. Ook de twee PSI-Zoniks die vorig jaar bovenaan stonden op de Bundeschampionate in Warendorf zijn van de partij. Bundeskampioen Zucchero is aangemeld met Kasselmann-ruiter Frederic Wandres en Nederlander Robin van Lierop doet weer een gooi naar een WK-ticket met Zum Glück RS2. Met de hengst die vorig jaar derde werd op het Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden, werd Van Lierop vorig jaar ook uitgezonden voor Duitsland.

Klik hier voor de startlijst van de zesjarigen

Gribaldi en Vivaldi

De invloed vanuit Nederland beperkt zich niet tot Robin van Lierop. Veel aangemelde paarden hebben een Nederlands tintje in hun afstamming en daarbij is vooral de invloed van Van Uytert-hengsten groot. Vooral de ‘Nederlandse’ Trakehner Gribaldi is vaak terug te vinden bij de aangemelde paarden. Zeven keer als grootvader (onder andere via Totilas en Grey Flanell) en vier keer als overgrootvader (onder andere via Millennium). Vivaldi heeft er twee directe nakomelingen bij en staat vijf keer als grootvader op het papier. Verder nog een Bordeaux en een Negro op de startlijst.

De Schockemöhle-hengsten Fürstenball en Foundation hebben er de meeste nakomelingen bij, beide vier.

Bron: Horses.nl