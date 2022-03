Eerste instroommoment WK Jonge Dressuurpaarden goed verlopen

Het eerste instroommoment voor het WK Jonge Dressuurpaarden was afgelopen dinsdag en donderdag bij De Nunspeetse Ruiterclub in Nunspeet. Jurylid Johan Hamminga blikt tevreden terug. ''We hebben twee dagen een groep vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden beoordeeld. Het was een mooie accommodatie, ze hadden het in Nunspeet goed voor elkaar.''

”De kwaliteit van de paarden was ook goed. Er zaten een stel hele fijne paarden bij, die nog een rol van betekenis kunnen spelen in het selectietraject. Dan zie je ook weer het nut van zo’n eerste instroommoment. Dat moet zeker blijven. Als er dan nog een potentiële topper is, kun je die ook nog meenemen in het selectietraject”, aldus Johan Hamminga, die de paarden samen met Floor Dröge en Veronique Roerink beoordeelde.

Eerste selectie/training

De paarden die door zijn hebben een uitnodiging ontvangen voor de eerste selectie/training op 11 en 12 april in Ermelo. Bij die selectie komen ook de eerste vijftien per jaargang van de Pavo Cup en de paarden die vorig jaar naar het WK waren afgevaardigd. Ook stromen de beste zes van de Pavo Fryso Bokaal in.

Geplaatste vijfjarigen

– Macho N (v. Glock’s Toto jr.) gereden door Chantal Nijpjes

– Maddox Mart (v. Hennessy) gereden door Jessica Thomas

– Macenta M (v. Geniaal) gereden door Nina van Mook

– Mystery VDH (v. Ferguson) gereden door Kim Leduc

– Maximus H (v. GLOCK’S Zonik) gereden door Femke de Laat

– Magnum (v. Fürst Romancier) getreden door Kirsten Brouwer

– Diesel Galloper (v. Omer 493) gereden door Susan Wind

– Minte Lena (v. Wynton) gereden door Vai Bruntink

– Messy D (v. GLOCK’S Dream Boy) gereden door Fleur Prinsen

– Guinness (v. Glamourdale) gereden door Franka Loos

– Mission (v. Eye Catcher) gereden door Femke de Laat

– Maxson (v. GLOCK’S Johnson) gereden door Charlotte Fry

– Medea (v. Fürst Romancier) gereden door Kim Noordijk

– Mister Malibu R (v. Fürstenball) gereden door Quinty Vossers

– Magic Johnson van de Edcohoeve (v. GLOCK’s Johnson) gereden door Curro Benitez Sanchez

Geplaatste zesjarigen

– La Luca (v. Glamourdale) gereden door Kirsten Beckers

– Coco WE (v. Hessel 480) gereden door Esther Postmus

– Accountancy Leonardo VDT (v. GLOCK’S Zonik) gereden door Christianne Goes

– L’Unique (v. Boston) gereden door Nicky Snijder

– Linskymorijke (v. Negro) gereden door Marielle Spierings

– Duval’s Limoncello (v. Capri Sonne jr.) gereden door Amber Hage

– First Lewis (v. Ferguson) gereden door Aitor Escamilla Bravo

– Leco VDV (v. Negro) gereden door Astrid Langeberg

– Luqiedo (v. Aqiedo) gereden door Adelinde Cornelissen

– Duval’s Luciano (v. GLOCK’S Zonik) gereden door Nathalie van der Endt

Geplaatste zevenjarigen

– Kylian Riche D’Apardi (v. Firestone) gereden door Jamy Ummels

– Kenzo (v. Glamourdale) gereden door Diederik van Silfhout

– Kings-Dream (v. Everdale) gereden door Brecht D’Hoore

– Kashmir (v. Glamourdale) gereden door Jessica Leijser

– Kardinale-Utopia RS2 (v. Glock’s Toto jr.) gereden door Robin van Lierop

– Killer (v. George Clooney) gereden door Marten Luiten

– Kir Royaal O (v. Desperado) gereden door Miranda Rongen

– Kind of Magic (v. All at Once) gereden door Joy Geerts

