Eerste plaats brengt Jersey met Kimberly Pap naar finale WK zevenjarigen

In de kwalificatie van gisteren liet de KWPN-hengst Turfhorst Jersey (Vivaldi x Ferro) zich onder Kimberly Pap al goed zien maar kwam met de 19e plek toen tekort voor een rechtstreekse plek in de finale. Vandaag ging er in de kleine finale een flinke schep bovenop: 76,577% én de winnende score. Daarmee zien we deze combinatie morgen op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden in de finale voor zevenjarigen.

In de beoordeling van de kwaliteit kreeg Jersey het hoogste cijfer voor zijn galop: een 9. Verder mooie punten voor de draf (8,8), de submission (8,5) en de aanleg (8,5). Voor de stap werd het 7.

Spectre en Valverde

Op twee DSP Spectre (Sezuan x Silvermoon). De DSP-ruin liep onder Kristine Moller naar 76,333% en bemachtigde daarmee een plek in de finale. Het derde paard dat naar de finale mag is Valverde NRW (Vitalis x Ampère) met zijn nieuwe eigenaresse Yara Reichert (76,152%). Dat betekent een mooi succes voor Reichert die de hengst eerder dit jaar in één deal met Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) kocht van Andreas Helgstrand. Met Springbank II plaatste de amazone zich gisteren in de kwalificatie al voor de finale.

‘Wow’ voor Jameson

Door spanning lukte het Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) in de kwalificatie van gisteren niet om zich met Marieke van der Putten rechtstreeks te kwalificeren voor de finale (25e met 70,233%) en werden ze aangewezen op de kleine finale. Ook vandaag liet de hengst flink van zich horen en verloor concentratie. Dat was vooral terug te zien in de cijfers voor de stap (6,3) en submission (7,3). Voor zijn draf kreeg Jameson een 9 en voor zijn galop een 8,8 met daarnaast complimenten van de jury. “Wow, wat krachtige hengst! Absoluut een fantastisch paard als hij leert zich beter te concentreren op zijn ruiter.” Het resultaat kwam uit 74,275% (6e) en daarmee geen plek in de finale.

Jongleur

Het derde paard voor Nederland in deze kleine finale was Jongleur Sth (Expression x Fürst Heinrich). Onder Nicky Snijder kreeg hij een constante beoordeling voor de kwaliteit (8 draf, 8,5 stap, 8 galop, en 8,2 aanleg). Het cijfer voor de submission (7,5) bleef iets achter en met een eindscore van 74,084% werd het de zevende plek.

Zoom niet meer aan start

De reservekampioen van de Westfaalse keuring en in Hannover geprimeerde Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) stelde gisteren in de kwalificatie teleur en kwam uit op de 22e plaats met 71,349%. Van een revanche in de kleine finale kwam het niet: Helen Langehanenberg besloot de hengst te trekken.

Uitslag

