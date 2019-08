‘Ermelo’ wil WK jonge dressuurpaarden na volgend jaar weer terug

Volgend jaar zijn de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden weer terug op het oude nest, het Duitse Verden. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Van zowel de organisatie van Verden als Ermelo ligt een bid bij de FEI voor de organisatie van het WK in 2021, 2022 en 2023. Organisator Joris Kemperman: “In november verwachten we de beslissing van de FEI, en uiteraard hopen we dat wij weer gastheer mogen zijn van dit prachtige kampioenschap. We hopen dus alle deelnemers én dressuurfans ook in 2021 en de jaren daarna in Ermelo te mogen begroeten.”

Kemperman blikt tevreden terug op het evenement. “We hadden dit jaar ruim 170 deelnemende paarden, 22 landen zijn vertegenwoordigd en maar liefst 21 stamboeken. Over 4 dagen mochten we circa 21.000 bezoekers verwelkomen. Deze editie had voor mij twee hoogtepunten. Als eerste de finalestrijd bij de vijfjarigen. Bij alle drie leeftijdscategorieën is het genieten van topkwaliteit van de allerbeste jonge paarden ter wereld. Maar de vijfjarigen blijven altijd speciaal, omdat je dan kunt genieten van een nieuwe lichting talenten. En de finale van gister met de strijd tussen Secret en Jovian was natuurlijk echt bloedstollend! Als tweede de medaille voor Frederic Wandres bij de zesjarigen. Twee jaar geleden reed hij de prijsuitreiking voor het brons maar door een fout in de puntentelling verloor hij die medaille. Het was mooi om hem vandaag zo blij te zien met de overwinning.”

Voorzitter Both: ‘De draad in 2021 weer oppakken

Aat Both, voorzitter van de organiserende stichting achter het WK, hoopt het WK ook nog vaker in Ermelo te zien: “Volgend jaar worden de kampioenschappen georganiseerd in het Duitse Verden. Daarmee gaat het kampioenschap terug naar de locatie waar het jarenlang plaatsvond voordat het naar ‘ons’ Ermelo kwam. Maar wij kijken al naar de toekomst. In 2021 hopen we de draad weer op te kunnen pakken, en streven we er naar om de beste jonge dressuurpaarden van de wereld weer in Nederland te mogen ontvangen.”

Bron: Persbericht