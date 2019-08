Espe wint kleine finale, Renate van Uytert met twee paarden door

Andreas Helgstrand beschreef de dit voorjaar aangeschafte vijfjarige merrie Espe (Escolar x Dimaggio) voorafgaand aan de Wereldkampioenschappen als één van de opvallendste paarden die hij dit jaar mee had. De teleurstelling was dan ook groot toen de vijfjarige merrie met een 8,12 de kwalificatie uitkwam onder Eva Möller. Vandaag in de kleine finale werd dat rechtgezet: die won de merrie met een 8,72 en een 8,5 voor de stap (kwalificatie: 6,5). Renate van Uytert kreeg via de kleine finale ook Just Wimphof (v. De Niro) nog naar de finale met een 8,66.

De door de steenrijke Walter P.J. Dröge uit Düsseldorf gefokte Espe werd dit voorjaar ontdekt door Andreas Helgstrand. Hij zette de bruine merrie op stal bij Eva Möller, die haar gisteren ook voorstelde in de kwalificatie. Daar kreeg de Escolar-dochter een 6,5 voor de stap (die door spanning ook wel wat weghad van een Spaanse pas), een 9,1 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 7,8 voor de submission en een 8,4 voor de aanleg. Vandaag in de kleine finale gingen bijna alle punten omhoog, behalve die voor de draf (8,7). Verder was er een 8,5 voor de stap, een 8,9 voor de galop, een 8,6 voor de submission en een 8,9 voor de aanleg. De punten werden gegeven door dezelfde jury bij C (Maria Schwennesen uit Australië en Adriaan Hamoen) en een nieuw jurykoppel bij E (Juan Carlos Campos uit Spanje en Marietta Almasy uit Frankrijk).

Renate van Uytert met twee paarden na finale

De nieuwbakken moeder Renate van Uytert heeft iets bijzonders met de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Vorig jaar verraste ze iedereen door In Style (v. Eye Catcher) direct naar de finale te rijden en dit jaar heeft ze twee paarden in de finale voor vijfjarigen. Gisteren werd ze in de kwalificatie voor vijfjarigen derde met Johnny Depp (9,28) en vandaag stuurde ze KWPN-verrichtingstopper Just Wimhof (De Niro x Riccione, fokker Carla Kramer) naar de tweede plaats in de kleine finale (8,66). Hij viel gisteren net buiten de boot met een 8,26 en scoorde vandaag hoger op de de draf (8,9 vs. 9), stap (7,8 vs. 8,5), submission (7,6 vs. 8,5) en aanleg (8,5 vs. 8,8).

Zeven Duitse paarden in finale

Het KWPN maakte gisteren een goede indruk met drie KWPN’ers bij de beste vijf, maar Duitsland heeft straks de meeste paarden in de finale bij de vijfjarigen. Via de kleine finale kwam Quiana (Quaterstern x Rubinstern Noir) er met Nicole Wego ook nog bij. De nummer 14 van gisteren (8,3) werd nu derde in de kleine finale met dezelfde punten als Just Wimphof (8,66).

Uitslag

Bron: Horses.nl