FEI 4*-jurylid Cesar Torrente aangewezen als jury WK Jonge Dressuurpaarden 2020

Het internationaal geprezen FEI 4*-jurylid Cesar Torrente is aangewezen als nieuw jurylid voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2020, dat plaatsvindt in Verden. Torrente is vooral bekend en geliefd dankzij zijn adviezen die hij deelt via zijn website en Facebook.

Torrente wordt graag uitgenodigd en jureert wedstrijden over de wereld, waaronder Wellington en Dressage at Devon. Dankzij zijn kunde en positiviteit werd hij dit jaar op het Global Dressage Festival gewaardeerd met de Premier Equestrian Award.

Positieve reacties

Torrente beschouwt het als een eer om te mogen jureren in Verden. Over het delen van zijn adviezen vertelde hij aan Eurodressage: “Ik kom uit Zuid-Amerika, waar we geen trainers of juryleden hebben die hun adviezen en veranderingen in trainingsmethodes delen. Daarom heb ik een blog gestart. Iedere wedstrijd waar ik kom, krijg ik positieve reacties en mensen willen graag dat ik blogs blijf schrijven.”

Bron: Eurodressage