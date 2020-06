FEI versoepelt minimumeisen WK voor jonge dressuurpaarden

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de FEI de richtlijnen voor het WK voor jonge dressuurpaarden van 2020 aangepast. Het WK voor jonge dressuurpaarden is voor 2020 verplaatst naar 9 tot 13 december in Verden. De minimum kwalificatiescores kunnen nu ook behaald worden op nationale wedstrijden.

De vijf- en zesjarige paarden dienen een score te behalen van minimaal 75% en de zevenjarigen van minimaal 70%. Voorheen moest deze score behaald worden op een internationale jonge paardenwedstrijd. Aan deze bepaling is nu toegevoegd dat deze score ook behaald mag worden op een geschikte landelijke jonge paardenwedstrijd. Het moet wel gaan om een wedstrijd georganiseerd in 2020. De landen zijn ervoor verantwoordelijk dat het niveau van de nationale proeven die bij de nationale selectie worden gebruikt om de minimale geschiktheidseis te verkrijgen, gelijk is aan het niveau van de FEI-tests voor 5-, 6- en 7-jarige paarden.

Geen aanvulling

Daarnaast is de bepaling dat de FEI de rubrieken mag aanvullen tot 40 starts uit de reglementen voor 2020 gehaald. Er kunnen ook geen aanvragen worden ingediend om extra paarden te starten.

Bron: Horses.nl