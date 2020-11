FEI: ‘WK Jonge Dressuurpaarden voorlopig nog op de agenda’

Over de hele wereld worden nationale- en internationale concoursen afgelast en met de huidige maatregelen die in Duitsland gelden, is het nog maar de vraag of het WK Jonge Dressuurpaarden (9-13 december) wel doorgaat. Een woordvoerder van de FEI bevestigde tegenover Dressprod dat het evenement voorlopig nog op de kalender staat.