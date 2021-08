Finale 5-jarigen: Helgstrand-hengsten op 1 en 2, brons voor Lightning Star en Kirsten Brouwer

Uiteindelijk is het bij de zeer sterk bezette vijfjarigen niet gelukt om het Duitse/Deense geweld echt te weerstaan. Hoewel de bronzen medaille voor Lightning Star RR (Ferguson x Niro) en Kirsten Brouwer natuurlijk een prachtige pleister op de wonde is. Het goud en zilver in deze finale van het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden ging naar twee hengsten van Andreas Helgstrand: goud voor Hesselhoj Down Town (Hesselhoj Donkey Boy x Blue Hors Zack) en zilver voor Danciero (Dancier x Floriscount).

In zekere zin was Lightning Star ook wel echt de ster van de vijfjarigen. De merrie is absoluut het meest lichtvoetige paard was en ook het paard dat de meeste aanleg liet zien in de beweging. Die is opwaarts en met echte oprichting in het lichaam in plaats van alleen in de hals. En met heel duidelijk een beentechniek die straks voor de grote sport gevraagd is. Maar vooral de lichtvoetigheid was imponerend. Uiteindelijk was het met een 9,28 goed voor wereldbrons, want er stonden nog twee paarden boven.

Lightning Star met Kirsten Brouwer. Foto: Equitaris/Lafrentz

Down Town wereldkampioen

Wereldkampioen Hesselhoj Down Town is de kampioen van de kracht en de ruimte. Tienen dan ook op zijn scorebord voor de draf en de aanleg. Daar kan je over redetwisten of een paard met zoveel ruimte en kracht in beweging, terwijl hij niet echt naar boven loopt en steeds een beetje met het kruis hoog is, of dat heel functioneel is. Hoe dan ook, het was een heel harmonieuze proef. Heel knap dat je een paard met zoveel kracht en ruimte toch zo harmonieus weet voor te stellen. Jeanna Hogberg reed een perfecte proef die beloond werd met 9,7.

Zilver voor Danciero

De tweede plaats dan nu voor Danciero. De Dancier-zoon was rittiger, nog mooier in de afwerking en harmonieuzer voorgesteld dan in de kwalificatie. Dat leverde uiteindelijk een heel mooi resultaat op voor Eva Möller: 9,66 met een 10 voor de aanleg en voor de rest cijfers van ver in de 9. De hengst won vrijdag de kwalificatie, vandaag werd het zilver met overigens exact dezelfde score als in de kwalificatie.

Danciero met Eva Möller. Foto: Equitaris/Lafrentz

Las Vegas op 5

Een zure fout voor Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) en Franka Loos die in stap een verkeerde lijn reden en een half procent aftrek kregen. Daardoor ging de eindscore van 9,26 naar 9,21. Een imponerende draftour die ook wel een 10 op had kunnen leveren maar uiteindelijk een 9,5 kreeg. Die 10 kreeg de hengst wel voor zijn galop. Naast 9,5-en voor de submission en aanleg was er een 7,8 voor de stap, terwijl Las Vergas vandaag een behoorlijk goede stap liet zien. Een imponerende proef die goed bleek voor de vijfde plaats.

Global Player

In de kwalificatie werd Global Player (Grand Galaxy Win T x Don Schufro) nog derde maar eindigde nu naast het podium. Onder Eva Möller kreeg de Hengstrand-hengst 9,26 en dat betekende de vierde plaats.

Labarron en Luxuriouzz

Labarron (For Romance x Tuschinski) liep onder Dinja van Liere een goede proef met een mooi gelijkmatig beeld. De ruin draaft lichtvoetig (8,2) en hoogtepunt was de galop (8,7). In de stap had de jury meer overstap willen zien (8,2). Met een totaal van 8,46 werd het de tiende plaats. Verder kwam voor Nederland Hexagons Luxuriouzz (Johnson x San Remo) in de baan. Hij kwalificeerde zich met Hexagon-stalruiter Beni Pachl via de kleine finale voor deze finale. Een paard met drie goede gangen en netjes voorgesteld. De jury wilde graag meer lengte in de hals zien en kwam uit op een totaal van 7,96.

Uitslag

Bron: Horses.nl