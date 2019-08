Finale vijfjarigen: Jovian met beetje rekenwerk en vier 10’en kampioen

"We doen eerst het commentaar, dan geven we pas de punten", zei jurywoordvoerder Maria Schwennesen na de briljante proef van Jovian (Apache x Tango) en Andreas Helgstrand. Dat was waarschijnlijk om wat tijd te winnen om de rekenmachine erbij te pakken. Want wat doe je als jury als je een paard over de 9,64 gemiddeld (de score van voorganger Secret) wilt geven en datzelfde paard maar een matige stap heeft? Dan pak je de rekenmachine erbij en geef je hem het minimum voor de stap om er over te gaan. Zo geschiedde, met een wat overdreven 8,3 voor de stap en vier 10'en won Jovian (terecht) goud bij de vijfjarigen met een 9,66.

Goud voor het KWPN dus, al is het dan met een hengst die in de eerste bezichtiging naar huis werd gestuurd vanwege ‘een bemerking op de correctheid van het voorbeen’. Zilver voor video-hengst Secret (Sezuan x St. Moritz) en ook het brons gaat naar Helgstrand: Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) kwam uit op een 9,42. Ook zij werd gereden door Mr. WK Jonge Paarden himself, Andreas Helgstrand.

In de vingers gesneden

Met de punten van Secret en Jessica-Lynn Thomas had de jury zichzelf enigszins in de vingers gesneden. De juryleden (Adriaan Hamoen en Maria Schwennesen bij C, die overigens ook al de kwalificatie en de kleine finale jureerden en Isobel Wessels en Susanne Baarup bij E) gaven de hengst van Christine Feichtinger, die de kwalificatie won met 9,54, een 9,4 voor de draf, een 9 voor de stap, een 10 voor de galop, een 9,8 voor de submisison en een 10 voor de aanleg. Die 10 voor de aanleg, die volgens gewone stervelingen voorbehouden zou moeten zijn aan paarden die op alle onderdelen 10’en scoren, schijnt in te zijn dit jaar. Gisteren was die er al voor de zevenjarige Hesselhoj Donkey Boy en vandaag viel de 10 voor de aanleg twee keer, bij Secret en Jovian.

Nog meer power, nog meer bergop

Secret liep een prachtige proef en werd door Jessica-Lynn Thomas halverwege de proef al uitvoerig beloond. Het publiek begon al ruim voor het afgroeten te klappen. Wie wil zeuren zou kunnen zeggen dat hij nog wat meer de bergop kan lopen. Toen Jovian dat als starter naar hem absoluut deed. Met nog meer power lopen, met nog meer kracht. Nog preciezer gestuurd door Andreas Helgstrand. Met prachtige gemarkeerde overgangen en een aanleuning om van te watertanden. Tja, wat doe je dan als jury? Rekenen tot ‘ie er boven staat. Dat kwam de waarde van de punten niet ten goede. Met alle respect voor de door familie Ten Bosch gefokte hengst, stapt hij maar voor een 7,5 (zoals hij in de kwalificatie ook kreeg).

Maakbare ballerina

Op brons achter Secret kwam de zwarte merrie Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) terecht, die door Andreas Helgstrand ook met ontzettend veel precisie door de proef werd gereden. De elegante zwarte merrie kreeg een terechte 10 voor de galop, waarin ze van alle paarden misschien wel de meeste balans en schakelvermogen toonde. Duidelijk is dat ze merrie zich uitstekend laat kneden en zeer bewerkbaar is in haar gangen. Als dat zo blijft, een Grand Prix-paard in de dop. Van de jury kreeg ze vandaag verder een 9 voor de draf, een 9 voor de stap, een 9,5 voor de submission en een 9,6 voor de aanleg.

Ook Helgstrand op 4 en 5 met Valverde en Springbank II VH

Op 4 nog een Helgstrand-paard: Valverde (Vitalis x Ampere) met Eva Möller. De bruine hengst oogde frisser dan in de kwalificatie en scoorde totaal een 9,22. Hij kreeg opnieuw een 10 voor de stap. Ook de 5e plaats – het begint bijna saai te worden – weer Helgstrand met Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) gereden door Severo Jurado Lopez. De vos scoorde flink wat hoger dan in de kwalificatie (8,44/12e plaats) en kreeg totaal een 9,18. Voor de draf scoorde hij 1,3 punt meer, van een 8 ging hij naar een 9,3.

Bron: Horses.nl