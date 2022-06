Finalisten Pavo Fryso bokaal automatisch naar voorselectie WK jonge dressuurpaarden

De beste drie in de finale van de Pavo Fryso bokaal dressuuraanleg hebben automatisch een ticket naar de voorselectie WK jonge dressuurpaarden 2023. De aanmelding voor de vier selectiedagen dit jaar staat nog open en kan via het KFPS. In totaal vinden er vier selectiedagen en twee instructiedagen plaats en is de (halve) finale tijdens de Centrale Keuring.

De Pavo Fryso bokaal is er helemaal klaar voor. Er zijn vier selectiedagen, twee instructiedagen en een (halve) finale tijdens de Centrale Keuring op woensdag 14 en donderdag 15 september. Komende weken is het nog mogelijk om in te schrijven voor deze competitie voor jonge Friese paarden met dressuuraanleg.

Vier selectiewedstrijden

Zaterdag 30 juli bij WB-Stables in Warga, aanvang 18.00 uur

De inschrijving sluit op 20 juli, juryleden zijn Veronique Roerink en Bettine van Harselaar

Zondag 7 augustus bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren, aanvang circa 10.00 uur

De inschrijving sluit op 27 juli, juryleden zijn Veronique Roerink en Corrie Rave

Vrijdag 12 augustus bij de Celebrity Stables in Boijl, aanvang 13.00 uur

Zondag 28 augustus in Koudum, aanvang circa 12.00 uur

Instructiedagen in september

De instructiedagen zijn gepland op 2 september in Lunteren en 7 september in Sonnega. De instructie zal verzorgd worden door Corrie Rave die met Veronique Roerink, Bettine van Harselaar en Jolande de Nekker ook de jurering op zich neemt. Voor de (halve)finale zijn de juryleden Patricia Wolters en Veronique Roerink, samen met gastruiters Chris Epskamp en Bart Bax.

Bron: Phryso