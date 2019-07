Franse kampioen Dorian Grey de Hus niet naar WK

De meervoudig Franse kampioen Dorian Grey de Hus (Don Juan de Hus x Sandro Hit) zal niet kunnen meedoen aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Zijn vaste amazone Jessica Michel maakte op haar Facebook-pagina bekend dat de hengst tijdens de reis naar Nederland gewond raakte. "Tot mijn grote spijt kan ik Dorian niet starten in Ermelo. Een moeilijk beslissing die ik heb genomen samen met de dierenarts en de trainer", schrijft ze.

Dorian Grey de Hus werd op de vrachtwagen bang van de hengst naast hem die tegen de wand van de box opklom. “Dorian is gevallen en verwonde zich”, schrijft Jessica Michel. “De verwonding is oppervlakkige en doet hem geen pijn. Maar we kunnen hem morgen niet voor de veterinaire keuring presenteren.” De zesjarige hengst staat inmiddels bij Joyce Heuitink op stal om later naar Frankrijk terug te keren.

Drie keer Frans kampioen

Dorian Grey maakte vorig jaar al veel indruk in Ermelo, toen hij bij de vijfjarigen op de vijfde plaats eindigde met een 9,16. De zoon komt uit een kloon van de legendarische Wereldkampioene Poëtin. De zoon van de inmiddels overleden Don Juan de Hus won drie jaar op rij het Franse kampioenschap.

Bron Facebook Jessica Michel/Horses.nl