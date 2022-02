Friezen maken via Pavo Fryso Bokaal kans op ticket WK Jonge Dressuurpaarden

In 2022 staat het WK voor Jonge Dressuurpaarden ook open voor Friese paarden. Vorig jaar was dat ook al het geval, maar toen was de selectie vanuit het stamboek nog niet geformaliseerd. Inmiddels is duidelijk hoe deze voorselectie dit jaar gaat verlopen.

Op 11 en 12 april start de selectie voor de WK Jonge dressuurpaarden met de eerste selectietraining. De beste zes paarden per jaargang van de Pavo Fryso Bokaal hebben inmiddels al een uitnodiging voor de eerste selectieronde gekregen. Daarnaast is er half maart ook een instroom moment. Hiervoor kunnen combinaties zich aanmelden via Mijn KNHS (inschrijving nog niet geopend).

Voorbereiding vanuit KFPS

Ter voorbereiding op dit selectietraject organiseert het KFPS op vrijdag 25 februari in Harich een trainingsdag met Arie Hamoen en Christa Lamoyeur. Zowel de Friese paarden die uitgenodigd zijn voor de eerste selectietraining, als de combinaties die zich inschrijven voor het instroommoment zijn welkom. Iedereen zal op de trainingsdag tips en adviezen krijgen voor een optimale presentatie op de selectiedagen, waar ook de jonge KWPN’ers meedingen om een ticket.

Wereldkampioenschap in Ermelo

Het WK Jonge dressuurpaarden vindt plaats van 8 tot en met 11 september 2022 in Ermelo. Het afgelopen jaar deden geen Friese paarden mee. Tizian fan Ass (v. Epke 474) was de Fries die in 2021 het verste kwam in de voorselecties.

Bron: Phryso.com / Horses.nl