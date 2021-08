Fürst Kennedy wint kleine finale zesjarigen, Keano RS2 komt tekort

In de kleine finale voor zesjarigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden werd de top drie uitgemaakt door Oldenburger-hengsten. Bovenaan Fürst Kennedy (Fürsten-Look x Don Kennedy), op twee Valverdi (Vivaldi x Fürst Romancier) en op drie De Angelo (Blue Hors Don Schufro x Stedinger). Deze drie zijn door naar de finale. Beste voor Nederland was toptalent Keano RS2 (Governor x Krack C) maar met plaats 7 komt hij dus tekort voor de finale.

Fürst Kennedy werd onder João Pedro Moreira gisteren vijftiende in de kwalificatie met een 8,04. Vandaag ging er met 8,56 wat bovenop en dat was goed voor de eerste plaats. Valverdi, net als Fürst Kennedy gefokt door Paul Schockemöhle, nam revanche in deze kleine finale. Gisteren zat er in de kwalificatie niet meer in dan 7,78 en de 28e plaats. Nu werd het onder Urte Balciunaite 8,18 en daarmee de tweede plaats. De door Merita Hagren voorgestelde De Angelo liep gisteren naar 7,88 (24e) en kwalificeerde zich nu met een 8,10 voor de finale.

Keano RS2

De beste prestatie voor Nederland in deze kleine werd neergezet door Keano RS2 onder Marieke van der Putten. De hengst is absoluut een heel talentvol paard maar raakte gisteren gespannen en toen bleef de scoren steken op 8,02. Met 7,98 en de zevende plaats kon hij zich vandaag niet kwalificeren voor de finale.

Kind Pleasure en Glock’s Kardam’s Whisper

Ook de tweede Governor-zoon Kind Pleasure (Governor x Blue Hors Zack) lukte dat niet. Hij liep onder Femke de Laat met 7,94 naar de achtste plaats (kwalificatie 8,04 / 15e). Derde paard voor Nederland in deze kleine finale was Glock’s Kardam’s Whisper (Glock’s Toto Jr x Sir Sinclair), die gisteren problemen had met de aanleuning. De charmante Toto Jr-zoon liep onder Hans Peter Minderhoud in de kwalificatie naar 7,70 (33e), vandaag werd het 7,88 en de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl