Fürstenball met negen nakomelingen hoofdleverancier WK Jonge Dressuurpaarden

Fürstenball (Fürst Heinrich x Donnerhall) wordt op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden 2021 in Verden door maar liefst negen (!) nakomelingen vertegenwoordigd en is daarmee de absolute hoofdleverancier. KWPN-hengst Vivaldi (Krack C x Jazz) volgt met zes nakomelingen op de tweede plaats en wordt daarmee gevolgd door Escolar (Estobar NRW x Fürst Piccolo) en Sezuan (Zack x Don Schufro), allebei met vier nakomelingen.