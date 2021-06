Geselecteerden derde WK observatie bekend

Afgelopen maandag en dinsdag vond de tweede observatie voor het WK Jonge Dressuurpaarden plaats en nu zijn de geselecteerden voor de derde observatietraining bekend. Het gaat om 12 vijfjarigen, 12 zesjarigen en 11 zevenjarigen. Daarnaast mogen enkele paarden die met veterinaire reden afwezig waren zich de volgende observatie laten zien.

De paarden die bij de tweede observatietraining afwezig waren, moeten voorafgaand aan de derde observatie voldoen aan de door de commissie gestelde aanvullende eisen.

Vijfjarigen

Geselecteerd voor derde observatietraining:

Adelinde Cornelissen – Lloyd (v. Governor)

Adelinde Cornelissen – Luqiedo (v. Aqiedo)

Beni Pachl – Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson)

Curro Benitez Sanchez – Lord Platinum (v. Ferguson)

Dinja van Liere – Labarron (v. For Romance)

Dinja van Liere – Leonidas (v. Trafalgar)

Franka Loos – Las Vegas (v. Ferdeaux)

Gerdine Maree – Levinus (v. Dream Boy)

Jeanine Nieuwenhuis – Liverpool TC (v. Glock’s Toto Jr)

Jill Bogers – Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win)

Robin Heiden – Lakewood (v. Jazz)

Saskia van Es – Lord Romantic (v. Don Romantic)

Geselecteerd na voldoen aan de aanvullende eisen:

Emma Laarkamp – Lexus O (v. Fürstenball)

Kirsten Brouwer – Lennoxwaard (v. El Capone)

Kirsten Brouwer – Lightning Star RR (v. Ferguson)

Renate van Uytert – van Vliet – Ladignac (v. Zonik)

Zesjarigen

Geselecteerd voor derde observatietraining:

Bart Veeze – Kyton (v. Ferguson)

Charlotte Fry – Kjento (v. Negro)

Emmelie Scholtens – Koning (v. Governor)

Hans Peter Minderhoud – Glock’s Kardam’s Whisper (v. Toto Jr)

Jeanine Nieuwenhuis – King van het Haarbosch (v. Spielberg)

Judith Ribbels – Kunz (v. Ferguson)

Marieke van der Putten – Keano RS2 (v. Governor)

Marieke Van der Putten – Kuvasz RS2 (v. Glamourdale)

Maxime Osse – Duval’s Kapri Son (v. Capri Sonne Jr)

Miranda Rongen – Kir Royaal O (v. Desperado)

Thalia Rockx – Koko JR de La Fazenda (v. Toto Jr)

Thamar Zweistra – Hexagons Kaygo (v. Capri Sonne Jr)

Geselecteerd na voldoen aan de aanvullende eisen:

Femke de Laat – Kind Pleasure (v. Governor)

Zevenjarigen

Geselecteerd voor derde observatietraining:

Bennie van Es – Tizian fan Ass (v. Epke 474)

Eva van der Linde – Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari Texel)

Febe van Zwambagt – Jillz Lonka RT (v. Sir Donnerhall)

Kim Noordijk – D´Joep (v. Desperado)

Kimberly Pap – Just A Dream (v. Dream Boy)

Kimberly Pap – Turfhorst Jersey (v. Vivaldi)

Marieke van der Putten – Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack)

Nicky Snijder – Jongleur STH (v. Expression)

Renate van Uytert – van Vliet – Just Wimphof (v. De Niro)

Renate van Uytert – van Vliet – Johnny Depp (v. Bordeaux)

Saskia van Es – Jaccardo (v. Desperado)

Geselecteerd na voldoen aan de aanvullende eisen:

Nicky Snijder – Joyful-STH (v. Boston)

Laatste observatie en wildcards

Op maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021 vindt de laatste WK-observatietraining plaats in Ermelo. Dit is tevens het instroommoment voor wildcards. Na deze observatie worden de paarden die mee gaan bekend gemaakt.

Veel informatie

De selectiecommissie voor de vijf- en zevenjarigen bestaat uit Monique Peutz, Floor Dröge en Johan Rockx. Bij de zesjarigen wordt Johan Rockx vervangen door Johan Hamminga. “Maandag begonnen we met regen en er was behoorlijk wat bedrijvigheid op het terrein maar ook dat kan gebeuren in Verden. Het geeft ons veel informatie, hoe reageren de ruiters en de paarden op deze onvoorziene omstandigheden. Voor de ruiters die naar Tokio gaan was dit het laatste observatiemoment. De informatie die we deze ronde hebben opgedaan nemen we mee in onze beslissing voor het team dat wordt uitgezonden naar Verden. Enkele paarden waren afwezig wegens een blessure van het paard of de ruiter. Onder de door de commissie gestelde eisen mogen zij zich op het derde observatiemoment laten zien”, vertelt Floor Dröge namens de selectiecommissie.

Bron: KWPN