Hamoen blij met kleine finale top-3: ‘Goede toevoeging’

Gisteren was er veel kritiek op de jurering in de kwalificatieproef voor vijfjarigen op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Vandaag beoordeelden Maria Schwennesen uit Australië en Adriaan Hamoen de afvallers van gisteren nog een keer in de kleine finale. Dat deden ze samen met een nieuw jurykoppel bij E (Juan Carlos Campos uit Spanje en Marietta Almasy uit Frankrijk). Espe (v. Escolar), Just Wimphof (v. De Niro) en Quiana (v. Quaterstern) haalden de finale alsnog. Een mooie toevoeging volgens Adriaan Hamoen.

“De top 3 van vandaag is absoluut een goede toevoeging aan de finale op zaterdag. Deze combinaties hebben zich echt verbeterd ten opzichte van de eerste proef. De paarden toonden gisteren al de kwaliteit, maar de amazones konden vandaag de proef neerzetten zoals ze graag zouden willen laten zien. Deze vijfjarigen zijn ons gisteren in hun aanleg al opgevallen, maar de spanning drukte de score van de harmonie. We mogen concluderen dat we een zeer mooie finalegroep hebben en deze drie combinaties maken zeker kans om zich nog op te waarderen in de klassering.”

Draftour Espe opvallend

“Eva Möller en Espe liet een zeer mooie rit zien. Constant, veel tritt in de benen en balans in het drafwerk. Deze merrie liep vandaag meer van de hand af waardoor het gehele aanzicht sterk verbeterde. Ditzelfde gold ook voor de nummers twee en drie. Ditmaal lukte alles bij Renate Van Uytert-Van Vliet en Just Wimphof, een paard met ontzettend veel kwaliteit in alle drie de gangen. Dik verdiend dat zij in de finale staan. Ook de sensibele Quiana onder Nicole Wego had vandaag veel meer rust. Wellicht had het te maken met de locatie van de ring, de kleine finale werd verreden in de tweede ring.”

Bron: Horses.nl/Persbericht