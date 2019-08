Hans Peter Minderhoud en Casper winnen CDI3* GP Ermelo

Een nieuwe toevoeging aan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, de CDI3* Grand Prix (eigenlijk bedoeld voor oud-deelnemers, maar later veranderd in een open Grand Prix), stond vanmorgen op het programma in Ermelo. 19 combinaties kwamen aan de start in deze rubriek, waarvan de top 10 van start gaat in de Kür morgen. Hans Peter Minderhoud reed als voorlaatste deelnemer de baan in met Glock’s Casper (v. Westpoint) en verwees met een A-kaderscore van 72,304% Dorothee Schneider naar de tweede plaats.

Minderhoud maakte deze zomer zijn rentree met het fokproduct van P.A.J. Rops na een wedstrijdpauze van drie jaar en reed al meerdere kaderscores bijeen. Na een nette proef, waarin de werkwillige bruine imponeerde, won Casper. Drie juryleden zetten Caspar op de eerste plaats, twee hadden de nummer 2 Pathétique (Quaterback x Casado) en Dorothee Schneider op kop gezet, maar de 72.304 % voor Casper waren goed voor de overwinning.

Dorothee Schneider 2, Thamar Zweistra 3

Ook ‘Patty’, zoals Dorothee Sissy Max-Theurers merrie noemt, toonde veel aanleg voor de piaffe en passage. Haar 71.935 % plaatste haar net voor de nummer drie, Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (Johnson TN x Rubiquil).

‘Fijne paarden voor de toekomst’

Juryvoorzitter Olivier Smeets: “We hebben een aantal heel fijne paarden gezien vandaag. Veel zijn zich nog aan het ontwikkelen, je ziet dan dat de paarden nog wat spanning opbouwen, maar het potentieel is al zichtbaar. De top drie scoorde toch al boven de 70%, daar zit veel toekomstmuziek in.”

Gehele opleiding in de etalage

“Dit was het publiek ook opgevallen. De tribunes waren helemaal gevuld en langs de kant was er ook veel support. Deze Grand Prix is, samen met de vierjarigen rubriek, een mooie toevoeging aan het programma. De gehele opleiding van het jonge dressuurpaard staat zo in de etalage, uniek om op één evenement te zien en geweldig voor de sport.”

Zoals gezegd komt in principe de top 10 van vandaag aan de start in de Kür morgen, tenzij de ruiter/amazone de voorkeur heeft aangegeven om morgen de Special te rijden, waarin de rest van het deelnemersveld om de prijzen strijdt.

Uitslagen

Bron: Persbericht