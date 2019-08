Helgstrand geeft Longines-horloge aan dr. Ulf Möller

De winnaars op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden krijgen van hoofdsponsor Longines een horloge. Andreas Helgstrand gaf het peperdure horloge dat hij gisteren won met Jovian (v. Apache) gisteravond meteen al weer door. Als dank voor zijn werk kreeg trainer Ulf Möller het horloge van Helgstrand.

Ulf Möller heeft een groot deel van de loopbaan van Jovian begeleidt. De door familie Ten Bosch gefokte hengst werd als driejarige ontdekt door Ad Valk op de eerste bezichtiging van de KWPN-hengstenkeuring, waar hij er uit ging op ‘een bemerking op de correctheid van het voorbeen). “Zo’n tien man kwam direct van de tribune af naar de stal om een bod te doen”, vertelde fokker Eef Ten Bosch in een eerder interview in De Paardenkrant. Ten Bosch verkoct hem op die dag direct aan Ad Valk, één van de geïnteresseerden. “Een paar dagen later kreeg ik een filmpje van Ad dat ze er op zaten en toen liep hij al zoals hij nu nog steeds loopt.”

Skobe Rosen en Chiara Prijs

Ad Valk had de hengst een maand of zes op stal en verkocht hem toen door aan de Zweedse Sophia Skobe Rosen, die al meerdere paarden bij Valk kocht zoals bijvoorbeeld Harlem D (v. Vivaldi) en de aan de vrouw van Thomas Müller verkochte Falcon (v. Apache). Skobe Rosen liet Jovian na de verkoop nog in Nederland bij amazone Chiara Prijs en via de Prinsenstad dressuur (waar hij won) kwam hij in het vizier van Helgstrand.

Eva en Ulf Möller

Daarna zorgden Eva en Ulf Möller voor de verdere opleiding van de hengst. Eva Möller reed de hengst in de sporttest (die hij won van Secret) en stelde hem vorig jaar voor in de Pavo Cup. Daar werd hij in de finale tweede achter Jameson RS2. Dit voorjaar reed Möller de hengst nog in zijn tweede sporttest (die hij won met een 9,08), en daarna ging de hengst naar Denemarken. Daar – en op het WK in Ermelo – begeleidt Ulf Möller nog steeds de training van de hengst.

Bron: Horses.nl