Hexagons Luxuriouzz bemachtigt plek voor finale vijfjarigen

In de kwalificatie van gisteren voor vijfjarigen kwam Hexagons Luxuriouzz (Johnson x San Remo) tekort voor een rechtstreekse plek in de finale. Maar vandaag maakte de vos dat ruimschoots goed. In de kleine finale liep hij onder Hexagon-stalruiter Beni Pachl met 8,48 naar de derde plaats en kwalificeerde zich zo voor de beslissende omloop op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden.

Deze kleine finale werd gewonnen door Birkhof’s Bohemian OLD (Bon Coeur x Rotspon), die gisteren met de 13e plek (8,44) net buiten de finale viel. Vandaag liep de Oldenburger premiehengst onder Nicole Casper naar een 8,8 met onder andere een 9,2 voor de galop en negens voor de draf en aanleg. Het derde paard die via deze kleine finale nu een startplaats heeft voor de finale is Polka Fascination M (Fürstenball x Sandro Hit). De door Dennis Kjaer voorgestelde merrie kreeg 8,52.

Leonidas en Lord Platinum

Voor Nederland liep ook Leonidas (Trafalgar x Alexandro P) in deze kleine finale. Onder Dinja van Liere werd de ruin tiende met 8,02. Dat was meer dan gisteren in de kwalificatie (7,78). Ook de door Curro Benitez Sanchez gereden Lord Platinum (Ferguson x Bretton Woods) kwam met 7,12 tekort voor de finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl