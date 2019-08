In Beeld: WK-finale vijfjarige dressuurpaarden

De finale voor vijfjarige dressuurpaarden blijft toch altijd de leukste van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Ook dit jaar werd het publiek in Ermelo getrakteerd op geweldige vijfjarigen. Er werd op de tribune gefloten, geklapt, geschreeuwd en genoten van de sport. Andreas Helgstrand, die vier paarden bij de beste vijf had, is daar blij mee. En zeurde er niet over dat het publiek al halverwege zijn slotlijn begon te klappen. "Dat is goed, we moeten voor meer entertainment in de dressuursport zorgen. Het leeft hier, dat is geweldig."