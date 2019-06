Indian Rock niet naar WK Jonge Dressuurpaarden

Een lichte blessure staat Indian Rock (Apache x Vivaldi) deelname aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in de weg. De hengst, die vorig jaar onder Emmelie Scholtens op de negende plaats in de finale eindigde, wordt vervangen door eerste reserve Beukenvallei's Iconic B (Bon Bravour x Jazz) en zijn amazone Joyce Lenaerts.

De KWPN-goedgekeurde Beukenvallei’s Iconic B nam vorig jaar deel aan het WK en eindigde toen op de achtste plaats in de kleine finale. “Vorig jaar hebben we het al meegemaakt. Toen was het allemaal nog nieuw, maar nu weet ik wat me te wachten staan. We gaan ons best doen en dan zullen we wel zien”, aldus Lenaerts.

Bron: KWPN