Inschrijving geopend voor WK Jonge Dressuurpaarden

Van 25 tot en met 29 augustus 2021 wordt in Verden het WK Jonge Dressuurpaarden verreden. De beste vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden strijden hier om de wereldtitels. Het selectietraject wordt dit jaar georganiseerd door het KWPN.

De paarden die geselecteerd waren voor het WK Jonge Dressuurpaarden in 2020 zijn uitgenodigd om direct in te stromen bij de eerste observatietraining. Daarnaast kunnen paarden zich via twee observatiemomenten op dinsdag 20 en dinsdag 27 april a.s. selecteren voor de WK-selectie (per jaargang 30 paarden). Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek (KWPN, KFPS & NRPS) dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Uiteraard zijn de data onder voorbehoud van de geldende overheidsmaatregelen.

Minimale stand voor deelname

Bij deze aanlegtest wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffende jaargang gereden en beoordeeld door de selectiecommissie WK jonge dressuurpaarden. Voor deelname aan het selectiemoment moeten de paarden per 1 april 2021 de volgende minimale stand hebben behaald:

5-jarigen: L2 + 10 / M startgerechtigd

6-jarigen : M2 + 10 / Z startgerechtigd

7-jarigen : ZZ-Zwaar startgerechtigd



Inschrijven voor deelname observatiemoment

Bron: Horses.nl/KNHS