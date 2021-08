Italië met drie paarden naar WK Jonge Dressuurpaarden

Italië heeft drie ijzers in het vuur voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Tot de selectie behoort ook de vijfjarige merrie Venere (Vitalis x Jazz), die weliswaar Westfaals-gefokt is, maar uit een Nederlandse merrielijn komt en bij het KWPN keur verklaard werd. De merrie van Scuderia 1918 schopte het vorig jaar tot de halve finale van de Pavo Cup.