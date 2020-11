Janeiro Platinum niet naar Verden, Nicky Snijder en Jongleur nemen WK-plek in

In de Nederlandse afvaardiging voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden volgende maand in Verden is een wijziging gekomen bij de vijfjarigen. De door Anne-Mette Strandby Hansen gereden Helgstrand-hengst Janeiro Platinum (Sezuan x UB 40) is eruit. Die plek wordt nu ingenomen door Jongleur STH (Expression x Fürst Heinrich) met Nicky Snijder.