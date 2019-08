Jessica-Lynn Andersson: ‘Secret is echt mijn vriend’

Je hebt combinaties waarbij de ruiter bekender is dan het paard en combinaties waar het paard bekender is dan de ruiter. In de laatste categorie valt de vijfjarige hengst Secret (Sezuan x St. Moritz) absoluut. Op driejarige leeftijd werd hij al een social media-celebrity: de video-hengst waarbij iedereen wilde dekken. Vandaag werd hij met Jessica Lynn-Andersson meer dan dat op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Hij won de kwalificatie bij de vijfjarigen met een 9,54 en kreeg daarvoor alle lof van zijn amazone.

Een overwinning die voor de Zweedse amazone Jessica-Lynn Andersson, die de hengst van Gestüt WM al vanaf die allereerste video onder het zadel heeft, onverwachts kwam. “Ik had dit écht niet verwacht…ik ging de ring niet in gebrand op de overwinning. Secret is echt mijn vriend, en omdat hij veel gedekt heeft dit seizoen wilde ik er niet teveel druk op zetten maar gewoon een fijne rit neerzetten. We hadden een ongebruikelijk communicatiefoutje, dus wellicht kunnen we dit resultaat nog verbeteren. Maar eerlijk gezegd ben ik al heel blij als ik deze score kan herhalen”, aldus Andersson.



Bron: Horses.nl/Persbericht