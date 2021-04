Johan Hamminga vervangt Johan Rockx in WK-selectie 6-jarigen

Het eerste observatiemoment voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, dat van 25 tot en met 29 augustus verreden wordt in Verden, vond vandaag plaats in Ermelo. Daar werden er 14 zesjarigen, 33 vijfjarigen en 6 zevenjarigen voorgesteld. Bij de zesjarigen was er een wijziging in de juryleden: daar verving Johan Hamminga Johan Rockx.

De selectiecommissie bestaat uit Monique Peutz, Floor Dröge en Johan Rockx bij de vijf- en zevenjarigen. Johan Hamminga vervangt Johan Rockx bij de zesjarigen gedurende het gehele selectieproces omdat dochter Thalia Rockx mee rijdt bij de zesjarigen.

Enkele uitschieters

“Onder de stralende zon hebben we vandaag kunnen genieten van fijne paarden die goed werden voorgesteld. Er zaten enkele uitschieters bij en alle ruiters hebben een protocol meegekregen naar huis. Bij de vijfjarigen waren enkele paarden aan de frisse kant omdat ze wat routine missen maar we hebben ze allemaal goed kunnen beoordelen”, vertelt Monique Peutz.

30 paarden per jaargang

Het tweede observatiemoment vindt volgende week maandag en dinsdag plaats. Daarna gaat de commissie in beraad over de beste 30 paarden per jaargang die doorgaan naar de eerste WK-observatietraining medio mei.

Bron: KWPN