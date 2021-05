Johan Rockx over eerste WK-training: ‘Er zitten een aantal zeer goede paarden bij’

Woensdag vond de eerste observatietraining plaats voor een groep vijf- en zevenjarige paarden voor het WK Jonge Dressuurpaarden. De training vond plaats in Ermelo. Het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden vindt plaats van 25 tot en met 29 augustus in Verden.

Namens de selectiecommissie vertelt Johan Rockx: “Gisteren werd de grootste groep vijfjarigen voorgesteld samen met een paar zevenjarigen. We hebben ze nog niet allemaal gezien want vandaag kwamen er nog een aantal vijfjarigen en een grote groep zevenjarigen.”

Puntjes op de i

“We zijn op zoek naar paarden met drie goede gangen die in een fijne verbinding over de rug van achter naar voor voorgesteld worden. Dat proberen we met de trainingen, die we na de selectieproef geven, na te streven. De ruiters krijgen tips om verder die kant op te gaan. Er zitten een aantal zeer goede paarden bij en we hebben nog drie maanden om de puntjes op de i te zetten. De vijfjarige paarden hebben door de coronamaatregelen heel weinig ervaring op kunnen doen om in een andere omgeving te presteren. Ik denk dat het super is dat ze iedere maand naar Ermelo komen als voorbereiding op het WK”, aldus Rockx.

Eerste observatietraining

Vandaag wordt de eerste observatietraining afgesloten met 8 vijfjarigen, 11 zesjarigen en 17 zevenjarigen.

