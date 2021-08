Jovian prolongeert WK-goud met gemak

Toen de WK-jury Jovian (Apache x Tango) in 2019 kampioen wilde maken, was daar wat rekenwerk en een roze bril voor nodig. Vandaag niet: met dik 5% voorsprong prolongeerde de hengst met gemak zijn wereldtitel bij de zevenjarige dressuurpaarden en maakte de gedoodverfde favoriet zijn rol helemaal waar. Met een verrassende winnaar van het zilver in de persoon van Blue Hors Touch of Olympic L (Blue Hors Don Olymbrio x Fidermark) en een stralende nummer drie Eternity (Escolar x Sir Donnerhall).

Met vier deelnemers bij de beste vijf was Denemarken het dominante land qua ruiterij. Je kunt ook zeggen dat Andreas Helgstrand zijn grip op de markt verder verstevigde met twee medailles en vier paarden bij de beste zes. En dan was daar ook nog Helgstrands klant Yara Reichert die met Valverde NRW (Vitalis x Ampère) en Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) 11-de en 12-de werd.

Twee 10-en

Jovian liet het beste van zichzelf zien. Wat een 10 opleverde in draf. De vertragingen in galop werden niet zwaar aangerekend (9,8) en de stap werd met een 8 heel royaal gewaardeerd. Ook voor zijn aanleg kreeg Jovian een 10. Het publiek wist het al zeker toen Helgstrand met de grote Apache-zoon de A-C-lijn voor het laatst op reed. Ritmisch klappend werd de combinatie naar hun tweede wereldtitel begeleid. Score: 89,136%.

Touch of Olympic verrast

Nummer twee Touch of Olympic L verraste onder Nanna Skodborg Merrald. De Don Olymbrio-zoon is zeker niet het spectaculairste paard, mist de buiging in de gewrichten en excelleert eigenlijk alleen in stap. Toch pakte de DWB-er zilver met 83,965%.

Brons voor Eternity

Dat leek eerder voorbestemd voor de winnaar van het brons (83,407%). Want Eternity liet niet alleen drie super gangen zien, maar werd door Anne Mette Strandby Hansen ook nog eens geweldig voorgesteld. Bij de technische jury kwam deze combinatie achter Jovian op de tweede plaats. Dus kennelijk vonden de juryleden die de kwaliteit moesten beoordelen Touch of Olympic beter.

Wisselfouten Quando Unico

Simone Pearce gooide met Quando Unico (Quantensprong x Fidertanz) haar eigen glazen in door een aantal galopwissels te verknallen. De grote storingen die eruit voortvloeiden werden in de submission fiks afgestraft. Zo restte er met 82,45% de vierde plaats.

Weer Helgstrand

Op vijf weer een Helgstrand-paard: Elverhoejs Raccolto (Sezuan x Sandro Hit) met Andreas’ echtgenote Marianne. Zij konden hun tweede plaats van de kwalificatie niet vasthouden en eindigden nu met 82,272% als vijfde. Andreas Helgstand reed zijn merrie Queenspark Wendy (Sezuan x Sporano) naar 80,915% en dat was niet voldoende om de bronzen medaille van 2019 te prolongeren.

Van Uytert-hengsten

Renate van Uytert reed geweldige proeven met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz, zevende met 80,700%) en Just Wimphof (De Niro x Riccione, negende met 79,565%). Gedurfd, met impuls, maar ook met controle, zodat ze zich heel goed staande hield in het hoge niveau van dit wereldkampioenschap.

Ereprijs voor Pap

Verder kwam voor Nederland Turfhorst Jersey (Vivaldi x Ferro) in de baan. De hengst won gisteren onder Kimberly Pap de kleine finale en plaatste zich zo voor deze finale. De score kwam uit op 75,95% en de 14e plaats. Als jongste deelnemer aan deze finale kreeg de 21-jarige amazone een ereprijs uitgereikt.

