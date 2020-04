Joyce Lenaerts ziet af van WK-traject met KWPN-hengst Iconic B

Joyce Lenaerts en Iconic B (Bon Bravour x Jazz) namen de afgelopen twee jaar deel aan het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Voor dit jaar heeft de amazone besloten geen gooi te gaan doen naar een ticket met haar eigengefokte KWPN-hengst.

“We hebben in overleg met Anky besloten om dit jaar geen video op te sturen van Iconic B voor de WK-selectie bij de zevenjarigen”, meldt Joyce Lenaerts op social media. Door de coronacrisis is de WK-selectie tot nu toe op basis van video’s gedaan en gezien de geldende maatregelen is het nog maar de vraag of het WK in Verden dit jaar door kan gaan.

Rare periode

“Iconic B loopt super fijn, maar we hebben besloten om hem in deze rare periode van nu thuis te houden en fijn door te trainen. Ik kan niet wachten tot we weer op wedstrijd mogen.”

Twee keer WK Ermelo

Als vijfjarige liep Iconic B met 82,800 op het WK in Ermelo naar de achtste plaats in de kleine finale. Het jaar daarop werden ze in de kleine finale voor zesjarigen 18e met 76,200.

Bron: Horses.nl/FB