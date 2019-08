Jury over zesjarigen: ‘Gemiddelde niveau was hoog’

In de kwalificatie voor vijfjarigen ging de jury maar liefst zes keer over de 9 en elf keer over de 8,5. Vandaag was er vier keer een 9 gemiddeld en negen keer ging de jury over de 8,5 bij de 37 paarden in de kwalificatieproef voor de WK-finale voor zesjarigen. Juryvoorzitter Annette Fransen-Iacobaeus (Zweden) was te spreken over het gemiddelde niveau. "De finale wordt er eentje met minimale verschillen. Moge het beste paard winnen."

“We begonnen deze rubriek met het magistrale optreden van Robin van Lierop en Zum Gluck RS2 Old en sloten het af met een even zo indrukwekkende test van Andreas Helgstrand en Revolution. Daartussen hebben we veel fijne paarden gezien. We hebben de winnaar van vandaag, Zucchero Old met Frederic Wandres, niet voor niets een 9.8 voor aanleg kunnen geven. We konden ook één 10 uitdelen. Aan de stap van Matthias Alexander Rath’s Destacado FRH. Deze stap was zo ontspannen en zo actief. Destacado FRH liet hier fantastisch lichaamsgebruik zien. In onze ogen, kon het niet beter”, aldus juryvoorzitter Annette Fransen-Iacobaeus.

Dicht bij elkaar

De top ligt qua punten dicht bij het elkaar, zowel Zucchero als Revolution scoorden een 9,8 voor de aanleg. Een 9,5 was er voor Zum Gluck RS2 en Destacado FRH en Zhaplin Langholt kwamen op een 9 voor de aanleg. De als vijfde geplaatste Just Perfect (v. Johnson) kreeg in de kwalificatie een 8,8 voor de aanleg, lager dan de beste Nederlandse combinatie: Bart Veeze en Imposantos. De Wynton-zoon kreeg een 8,9 voor de aanleg.

Bron: Horses.nl/Persbericht