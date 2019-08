Jury tevreden na kwalificatie vijfjarigen: ‘Heel sterke groep’

De jury in de kwalificatieproef voor vijfjarigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden kreeg vandaag behoorlijk wat kritiek te verduren. De twee juryteams (Adriaan Hamoen en Maria Schwennesen bij C en Carlos Lopes en Jacques van Daele bij E) zijn zelf tevreden. “We hebben met een heel sterke groep te maken. Zes paarden scoorden meer dan een 9 gemiddeld, dat is ongekend. Dat betekent dat we een grote strijd mogen verwachten in de kopgroep, want daar zitten meerdere potentiële winnaars bij", aldus Adriaan Hamoen namens de jury.

“Secret heeft een constante cijferlijst van super scores. Valverde hebben we een 10 toegekend voor de beste stap die we vandaag hebben gezien. Ook konden we een 10 kwijt aan Jovian, voor zijn fantastische drafwerk”, zegt Hamoen.

Rijderij verbeterd

Hamoen vindt dat de rijderij is verbeterd: “De paarden werden zeer correct voorgesteld. In de dressuurwereld is steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van welzijn en een natuurlijke manier van voorstellen. We zien nu echt verbetering op dat vlak.”

Stukje vakwerk

“In het programmaboekje wordt het door de heer Christoph Hess (een bekend jonge paarden-jurylid, red.) treffend omschreven in een artikel met Emmelie Scholtens: “De kwaliteit van het rijden, begint juist bij de jonge paarden.” Wat dat betreft werden we vandaag getrakteerd op een stukje vakwerk. Dit maakt het, mede met de hoge kwaliteit en ongetwijfeld spannende finale, zeker de moeite waard om te komen kijken.”

Spannende kleine finale

Hamoen geeft ook toe dat er een aantal talentvolle paarden vandaag niet direct in de finale zijn beland: “De kleine finale zal ook spannend worden. Een aantal paarden dat nu niet door mocht, heeft zeker de potentie de finale te bereiken.”

Bron: Persbericht/Horses.nl