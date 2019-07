Kirsten Brouwer voor Portugal naar WK Jonge Dressuurpaarden

Kirsten Brouwer boekte sinds 2013 al heel wat successen op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Haar laatste WK-succes dateert van 2017: toen won ze zilver met Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus). Dit jaar is Brouwer er weer bij, nu voor Portugal met de zevenjarige Cesar de Massa (Rieto x Münchhausen).

Cesar de Massa heeft met Rieto een Lusitano vader en met Münchhausen een Trahkener als moedersvader. Hij is geregistreerd bij het stamboek Portugese Sport Horse en gefokt door de Fransman Sylvain Massa, die bekend is om zijn Lusitano-kruisingen.

Helgstrand-merrie

Het tweede paard dat voor Portugal is afgevaardigd naar Ermelo is eveneens een fokproduct van Sylvain Massa. Dat is de vijfjarige Luisitano-kruising Join Me de Massa (Everdale x Rieto). Deze merrie werd eerder dit jaar aangeschaft door Andreas Helgstrand en wordt op het WK voorgesteld door zijn Spaanse stalruiter Eric Guardia Martinez.

