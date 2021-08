Kjento wint WK-goud met vier tienen en ‘wow’ van de jury

Kjento (Negro x Jazz) won vanmiddag in Verden op overtuigende wijze de wereldtitel bij de zesjarige dressuurpaarden. Vier 10-en maar liefst prijkten er op het scorebord. Met de 8 voor stap leverde dat 9,6 en het zeer verdiende wereldkampioenschap op. Voor amazone Charlotte Fry was het de tweede grote medaille in kort tijd, na het Olympische teambrons van Tokio met Kjento’s stalgenoot en collega dekhengst Everdale. En daarmee was het ook een kroon op het seizoen van eigenaar Gertjan van Olst.

“In één woord wow”, vatte jurycommentator Peter Storr de proef van Charlotte Fry en de KWPN-hengst Kjento kort samen. “Het was echt wow en amazing. Kjento was altijd aan de hulpen en hij ziet er zó blij uit in de ring. Aan het einde van de proef had hij een klein beetje spanning maar dat was de schuld van het publiek en niet zijn fout.” Dat gebeurde bij het oprijden van de laatste AC-lijn toen het publiek al uit zijn dak ging. Daardoor werd Kjento overvallen en raakte van de lijn. Maar dat werd hem terecht vergeven door de jury.

Escamillo wint zilver

Zilver was verdiend voor multi-jongepaardenkampioen Escamillo (Escolar x Rohdiamant), die onder Manuel Dominguez Bernal uitkwam op 9,34. De Spaanse stalruiter van Helen Langehanenberg verzamelde met de Escolar-zoon cijfers tussen de 9.0 en 9.5, toonde een heel complete proef, maar moest qua power en oprichting zijn meerdere erkennen in Kjento. Die zeer geconcentreerd was op zijn amazone, heel veel energie had maar toch ook zeer gehoorzaam was en perfect aan de hulpen stond. “Escamillo is een fantastisch goed paard maar vooral de combinatie met de ruiter is erg goed”, zei jurycommentator Peter Storr. De hengst kreeg zijn hoogste cijfers (drie keer een 9,5) voor de stap, de submission en de aanleg.

Brons voor For Magic Equesta

Het brons was voor de Hannoveraanse ruin For Magic Equesta (For Romance x A Jungle Prince), die onder Beata Stremler excelleerde in stap en draf, maar de kracht miste in galop. Met 8,64 in deze finale klom de combinatie van de vijfde plaats in de kwalificatie op naar WK-brons, wat de dolgelukkige Poolse amazone bij de bekendmaking van de punten maar nauwelijks kon geloven.

Koko Jr de La Fazenda op vijf

Koko Jr de La Fazenda (Glock’s Toto Jr x Romanov) eindigde met Thalia Rockx op een fraaie vijfde plaats. De Glock’s Toto Jr-dochter liep een proef waar de energie van afspatte, maar dat ging niet ten koste van de harmonie en de precisie. Koko stond zeer licht aan de hulpen en was het toonbeeld van lichtvoetigheid. Met 8,52 moesten Koko en Thalia Rockx Briatore (Belissimo M x Dresemann) en Andrea Suter net voor laten gaan (8,56).

Mesten kost Dancier Gold podiumplek

Er gebeurde nog van alles in deze finale. Zoals de plotselinge stop van Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer), toen de hengst van Simone Pearce moest mesten. Dat kostte de Dancier-zoon misschien wel een podiumplek.

King van het Haarbosch

Er was een hele mooie negende plaats voor de KWPN-goedgekeurde hengst King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio), gereden door Jeanine Nieuwenhuis. De Spielberg-zoon liep een geweldige proef zonder zwakke momenten: 8,14.

Uitslag

Bron: Horses.nl