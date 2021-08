Kwalificatie vijfjarigen: Danciero aan kop, Lightning Star met Kirsten Brouwer op 2

In de kwalificatieproef voor vijfjarigen vandaag op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden was het dringen in de top. Maar liefst zeven paarden scoorden hoger dan een 9. Bovenaan de Hannoveraanse premiehengst Danciero (Dancier x Floriscount) met Eva Möller met 9,66. Ook Lightning Star RR (Ferguson x Niro) liep onder Kirsten Brouwer naar een topscore: 9,52. De tweede Helstrand-hengst in de top 3 (9,50) is Global Player (Grand Galaxy Win T x Don Schufro), eveneens voorgesteld door Eva Möller.

Nadat ze ’s morgens vroeg gelijk Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) en Global Player te verwerken kregen, raakten de juryleden in een race richting de 10 verzeild. Waarbij ze telkens weer een paard voorgeschoteld kregen dat óók veel kwaliteit had en die toch eigenlijk ook wel een plaats in de finale verdiend had.

Global Player met Eva Möller. Foto: Equitaris/Lafrentz

Helgstrand-Möller geweld

Maar Las Vegas (die uiteindelijk met 9,18 zesde werd) en Global Player (9,50, derde) behoren dan ook tot de absolute top van hun jaargang en de kwaliteit was zo hoog als zelden tevoren. De brutaal marcherende Danciero kwam onder Eva Möller nog het dichtst in de buurt van de ultieme 10 (96,6) met onder andere een 10 voor zijn galop. Pavo Cup-reservekampioen Lightning Star nestelde zich met Kirsten Brouwer tussen het Helgstrand-Möller geweld.

Favoriet voor eremetaal

Brouwer stelde de met zeer veel techniek bewegende Lightning Star opnieuw briljant voor, leidde het bewegingsgeweld onder zich in rustige banen en gaat als één van de favorieten voor eremetaal de finale in. De waarheid is echter dat het bij de vijfjarigen een pittige strijd zal worden om op het podium te raken. Alleen een goed paard of alleen maar heel goed rijden is niet voldoende.

Lightning Star met Kirsten Brouwer. Foto: Equitaris/Lafrentz

Hesselhoj Downtown en Damaschino

Hesselhoj Downtown (Hesselhoj Donkey Boy x Blue Hors Zack) heeft zeer veel kracht en zeer veel ruimte in beweging, maar je kan je afvragen wat hier de functionaliteit van is. Onder Jeanna Hogberg liep de hengst naar 9,24 en de vierde plaats. Damaschino (Danone x Fidertanz) is het tegenover gestelde: zeer functioneel, zeer lichtvoetig en gedragen. Een Grand Prix-paard in de dop. Hij kreeg onder Hannah Laser eveneens een 9,24.

Hesselhoj Down Town met Jeanna Hogberg. Foto: Equitaris/Lafrentz

Draf voor een 11

Pavo Cup-winnaar Las Vegas had een 11 voor de draf verdiend (en een 10 voor de galop), maar kreeg die cijfers niet. Voor de draf werd het een 9,2, voor de galop een 9,5. Maar de 8,8 voor de stap was dan weer wat royaal. Het werd dus 9,18 en de zesde plaats en daarmee ruimschoots een plek in de finale.

Las Vegas (v. Ferdeaux) met Franka Loos. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

La Traviata

Op zeven La Traviata (For Romance x Lord Sinclair). De merrie was een koningin in draf (9,8) met zeer veel afruk en gratie. De stap was heel erg ruim met soms iets taktverlies. Met een lichtvoetige en praktische galop kwam het totaal uit op 9,04 waar Sandra Kötter dolgelukkig de ring mee uit kwam.

Francis Drake en Rod Laver

Francis Drake (Franklin x Blue Hors Don Schufro) heeft krachtige en ruime bewegingen en voldoende rittigkeit. Onder Leonie Richter liep de ruin naar 8,94. De door Lena Stegemann voorgestelde hengst Rod Laver (Rock Forever x Fidertanz) is een trage draver die twee keer staakte in draf. Met zijn goede galop (9,0) en hoge punten voor de stap (9,5) mag hij toch naar de finale.

Wenkbrauw omhoog bij Tophoejs Diadora

Bij de bekendmaking van de punten (8,76) voor Tophoejs Diadora (Hesselhoj Donkey Boy x Don Romantic) ging menig wenkbrauw omhoog. De langzame en stugge merrie werd onder Eric Guardia Martinez tiende met onder andere een 9 voor de aanleg.

Belvedere

Belvedere DB (Belissimo M x Danone) was een genot om naar te kijken. Een schitterend silhouet, zeer lichtvoetig en taktmatig, zeer rittig: geweldig gereden door Stefanie Wolf. De combinatie kreeg aftrek voor een programmafout en kwam uit op 8,63.

Labarron

Labarron (For Romance x Tuschinski) liep onder Dinja van Liere een geweldige rit zonder zwakke punten. De 8,62 had dan ook gerust hoger mogen zijn. Met de twaalfde plek zijn ze wel geplaatst voor de finale.

Rechtstreeks naar finale

In totaal kwalificeerden zich vandaag twaalf paarden direct voor de finale. Voor de finale komen er, naast deze twaalf, nog drie paarden bij via de kleine finale die morgen wordt verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl