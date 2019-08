Kwalificatie vijfjarigen: Secret aan kop, Valverde op 2 en Johnny Depp op 3

De eerste rubriek op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden, was een interessante. Vooral door de wijze van jureren, waarop niet altijd evenveel pijl was te trekken, maar ook door de kwaliteit (zes paarden boven de 9 gemiddeld). Nederland staat er goed voor met Johnny Depp (v. Bordeaux) op 3 (9,28), Jovian (v. Apache) op 4 (9,26), Johnny B Goode (v. Dream Boy) op 5 (9,18) en Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) op 7 (8,9). De winst was voor veeldekker Secret (v. Sezuan) en de tweede plaats Valverde (v. Vitalis).

Toen gisteren de juryteams bekend werden gemaakt voor de kwalifcatieproeven ontstond er al enige discussie onder de deelnemers: het Australische vijfsterren jurylid Maria Schwennesen, die samen met Adriaan Hamoen (4* jurylid) jureerde bij C en het Belgische viersterren jurylid Jacques van Daele die samen met het Portugese viersterren jurylid Carlos Lopes jureerde bij E zijn juryleden die de deelnemers niet regelmatig tegenkomen op jonge paardenwedstrijden.

Spannend

De juryleden maakten het vandaag dan ook spannend. Een lijn was namelijk niet altijd te ontdekken in de manier van jureren en zo was het elke keer toch weer een verrassing welke punten de jonge paarden zouden krijgen. In de ochtend leek de harmonie de boventoon te gaan voeren: als één van de eerste starters kreeg Johan Hinnemanns stalamazone Stefanie Wolf een 8,86 (uiteindelijk 8ste plaats) met Weihegolds kleinzoon For Gold OLD (Franziskus x Blue Hors Zack). De proef van Wolf en For Gold viel op door de mooie aanleuning van de goedgekeurde hengst die onder andere in zijn 50-dagentest goed scoorde.

Helgstrand-paarden afgestraft

Daarna werden twee getalenteerde paarden van Helgstrand flink afgestraft op een minder fraaie aanleuning en problemen in stap: Springbank II VH (v. Skovens Rafael) haalde met een 8,44 onder Severo Jurado Lopez op het nippertje direct de finale en de merrie Espe (v. Escolar), een paard waar Andreas Helgstrand hoge verwachtingen van had voor het WK, moet het via de kleine finale proberen met Eva Möller (8,12).

Springbank II VH



Espe



Secret

Dat leek de lijn te zijn, maar daarna bleef het onduidelijk omdat er meerdere paarden met spanning hogere punten kregen dan die eerste For Gold en andere paarden niet zo streng werden afgerekend als die eerste Helgstrand-paarden. Winnaar werd uiteindelijk veeldekker Secret (Sezuan x St. Moritz) werd met een 9,54 bovenaan geplaatst. Hij kreeg onder Jessica-Lynn Andersson die hem met veel gevoel voorstelde een 9,9 voor de draf, een 9,5 voor de stap, een 9,7 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9,8 voor de aanleg. Dat er ook wat missers in de proef van Secret zaten (in galop gesprongen op de slangenvolte en achterwaarts niet van harte) en dat de stap niet altijd zuiver was in het ritme (vooral verzameld) deerde de jury niet getuige de cijfers.

Valverde: 10 voor de stap

De door Eugene Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde (Vitalis x Ampere) kwam op dezelfde punten als Johnny Depp met een 9,28. Toch kreeg hij uiteindelijk de tweede plaats toebedeeld, aangezien de punten voor de submission en de algemene indruk bij hem hoger waren en dat bij een ex-aequo plaatsing de doorslag geeft. Valverde, die vorige week in de brandende hitte Westfaals kampioen werd en vandaag een iets uitgebluste indruk maakte, scoorde vooral (en terecht) in de stap (10) onder Eva Möller.

Johnny Depp verrast vriend en vijand

Op 3 met dezelfde punten als Valverde, de Nederlandse inzending Johnny Depp (Bordeaux x Jazz, fokker fam. Naber) met Renate van Uytert-Van Vliet. De AES-goedgekeurde hengst van Joop van Uytert verraste vriend en vijand met frisse proef en kreeg een hele rij negens: een 9,7 voor de stap, een 9,1 voor de draf, een 9,2 voor de galop en een 9,6 voor de aanleg. Voor de submission (wat dus uiteindelijk plaats 2 kostte) was er een 8,8, hetgeen waarschijnlijk te maken had met het niet getoonde achterwaarts (doordat Johnny Depp in het hekje belandde).

Jovian verliest het op de stap

Waar het hoogst geplaatste Helgstrand-paard (Valverde) juist scoorde op de stap, liet de voor Nederland uitkomende Jovian (Apache x Tango, fokker fam. Ten Bosch) het daar juist liggen. De door Helgstrand zelf gereden Jovian kreeg van de jury onder andere een 10 voor de draf en scoorde totaal een 9,26.

Dream Boy zoon uit halve Fries voor favoriet Jameson RS2

De door Trea Mulder-Dolsma uit een halve Friese merrie gefokte Johnny Be Goode (Dream Boy x Tietze D) kwam met Emmelie Scholtens met een 9,18 uit op de vijfde plaats. Daarmee ging de ruin van Eugene Reesink over de hengst die bij de meeste Nederlanders als favoriet werd gezien: Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) met Marieke van der Putten. Ook hier werd er op de stap afgerekend (7,4) en met een 8,9 kwam de multikampioen van RS2 Dressage uit op de zevende plaats.



Nog een Sezuan in de top

Tussen Johnny Be Goode en Jameson RS2 nestelde zich Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano), een van de vier Helgstrand-paarden die zich direct voor de finale plaatsten. Bij deze Deense kampioen bij de jonge paarden zat Andreas Helgstrand ook zelf in het zadel en was vooral de galoptour opvallend. Gemiddeld een 9,14.



Vier keer KWPN

Vier KWPN’ers mogen direct naar de finale via de kwalificatieronde en daarmee maakt het stamboek een goede indruk op de thuiswedstrijd. Daarbij is het wel opvallend dat de topprestaties komen van niet-KWPN-goedgekeurde hengsten.

In totaal kwalificeerden zich vandaag twaalf paarden direct voor de finale. Naast de reeds genoemde paarden zijn dat Dante’s Hit OLD (Dante Weltino x Sandro Hit) met Dorothee Schneider (8,82), Don Vito de Hus (Don Juan de Hus x De Niro) met Jessica Michel-Botton (8,78) en Moosbend’s Rockadera (Rock Forever I x Ricardos) met Jill de Ridder (8,58) en de reeds genoemde Springbank II VH. Voor de finale komen er, naast deze twaalf, nog drie paarden bij via de kleine finale die morgen wordt verreden.

Just Wimphof net buiten de boot

Renate van Uytert-Van Vliet, die nog maar pas weer in het zadel zit na de bevalling van haar dochter, stuurde de KWPN-hengst Just Wimphof ook nog naar een heel behoorlijke 8,26. Daarmee viel ze dus net buiten de boot voor directe kwalificatie (15e plaats). De zesde Nederlandse inzending, Jamesons halfzus Jatilinda (All at Once x Negro) kwam met Vai Bruntink uit op een 7,7 en werd daarmee 25ste.

Helft boven de 8

Net iets minder dan de helft van de 44 paarden die deelnamen aan de eerste kwalificatieproef voor vijfjarigen kwamen uit boven de 8 gemiddeld: precies 20. Precies een kwart (11) zat boven de 8,5 en zes paarden gingen over de 9. Qua aanleg, punten die over het algemeen een goede voorspellende waarde hebben voor de finale (of zouden moeten hebben want de aanleg verandert over het algemeen niet binnen twee dagen), scoorde Secret het hoogst (9,8), Johnny Depp volgt met een 9,6, Jovian en Johnny Be Goode kregen beide een 9,5, Valverde een 9,4 en Jameson en Queenparks Wendy een 9,2.

Johnny Depp en Johnny Be Goode scoren in de breedte

De Nederlandse toppers, Johnny Depp en Johnny Be Goode, scoorden goed over de breedte (Johnny Depps cijfers tussen 8,8 en 9,7 en Johnny Be Goode’s cijfers tussen 8,6 en 9,8). Bij Jovian en Jameson RS2 ligt dat iets verder uit elkaar door de stap (respectievelijk een 7,5 en een 7,4).

Spannende finale

Met zes paarden die over de 9 scoorden belooft het in ieder geval een spannende finale te worden aanstaande zaterdag. Dan zal er een ander jurycorps zitten en zal er bovendien een toelichting van de jury zijn na elke proef.

Uitslag

Bron: Horses.nl