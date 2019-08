Kwalificatie zesjarigen: Bundeskampioen Zucchero verslaat Wereldkampioen Revolution

De kwalificatierubrieken voor vijf- en zesjarigen worden gedomineerd door het bloed van voormalig KWPN-keuringskampioen Blue Hors Zack. Gisteren zaten vier Zack-nazaten (direct en indirect) bij de beste acht. Vandaag, in de kwalifcatie voor zesjarigen, drie Zack-nazaten bij de beste 6 (en nog eentje die daar bij hoorde. Gisteren deed Sezuan het werk voor Zack, vandaag Zonik. Hij levert met Bundeskampioen Zucchero OLD de winnaar (9,46) en met Zum Gluck RS2 (9,16) de nummer 3. De laatste starter, regerend Wereldkampioen Revolution (v. Rocky Lee), haalde Zucchero niet in door lagere punten in stap (9 vs. 9,5).

In Verden was het WK voor jonge dressuurpaarden een regelmatig een lachfilm. Waarbij Grand Prix-juryleden zich er niet voor schaamden om dingen te doen waar ze geen ervaring mee hadden. Dat uitte zich in gekke uitslagen met erg brave en soms doodnormale paarden op het mondiale podium.

De afgelopen twee jaar was de jurering minder onderwerp van gesprek op de Wereldkampioenschappen. Dit jaar is het weer lastig om te ontdekken wat de jury nu precies wil zien van de jonge paarden. Vandaag bij de zesjarigen zat er een ander jurypanel dan bij de vijfjarigen, maar lang niet iedereen was het eens met Annette Fransen-Iacobaeus (Zweden) en Christoph Hess bij C en Susanne Baarup en Isobel Wessels bij E. Zo haalde bijvoorbeeld Straight Horse Azcenzione (v. Blue Hors Zack), de volle zus van Sezuan, niet direct de finale (8,14). Het is te hopen dat dit toptalent zich met Helen Langehanenberg nog via de kleine finale voor de finale plaatst.



Eerste starters Robin van Lierop en Zum Gluck RS2

Voor het eerste starterpaar, Robin van Lierop met Jacques en Saskia Lemmens’ PSI-aankoop (850.000 euro) Zum Glück RS2 (Zonik x Florestan I), tastte de jury meteen diep in de puntenbuidel. Met een mooie proef, waarin de goed bevestigde wissels en de stap opvielen, scoorde Zum Gluck een 9,16 bij de jury. De hengst die vorig jaar derde werd op de Bundeschampionate kreeg 9,5-en voor stap en aanleg, een 9 voor de draf en de galop en een 8,8 voor de submission.

Tweede PSI-Zonik

Zucchero, de uiteindelijke winnaar, doet niet zoveel aan zijn vader denken als zijn halfbroer Zum Glück. De uit een Prince Thatch xx x Donnerhall-moeder gefokte hengst van Star Horses heeft wél bloed en tikt snel van de grond. Hij kwam in eerste instantie onder Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres tot een 9,4, maar toen veranderde de jury de punten voor de aanleg van een 9,5 in een 9,8. Met 9,5-en voor de drie gangen en een 9 voor de submission betekende dat een totaal van 9,46. Zonder die veranderde punten was het de tweede plaats geweest achter Revolution. Zucchero werd overigens ook geveild op de PSI-veiling. Hij bracht daar 370.000 euro op. Vorig jaar werd hij Bundeskampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. In 2018 liep hij ook mee in Ermelo, daar werd hij met een 9,24 vierde in de finale.



Wereldkampioen Revolution verliest het op de stap (en de wissels)

In die finale werd Revolution (Rocky Lee x Rouletto) toen Wereldkampioen met Mister WK jonge paarden, Andreas Helgstrand. Nu moest Helgstrand zich tevreden stellen met de tweede plaats in de kwalificatie met de imposante bruine. Volgens de jury verloor Revolution het op de stap (9 vs. 9,5), maar ook de wissels mag Helgstrand nog wel even oefenen met zijn miljoenenhengst. De twee gevraagde wissels werden niet optimaal getoond (de eerste teruggesprongen en de tweede in twee stukken), maar dat werd niet meegenomen in de submission-punten. De overige punten van Revolution waren gelijk en hoger (9,8 vs. 9,5 voor de draf) dan die van Zucchero.



Zilveren Destacado nu naar vierde plaats

De winnaar van zilver vorig jaar, Destacado FRH (Desperados x Londonderry) met Matthias-Alexander Rath, moest het nu doen met de vierde plaats. De wat bloed missende vos liet net zoals vorig jaar een perfecte proef zien waarop eigenlijk niks af te dingen is. Als hij bij alle gevraagde oefeningen zo braaf blijft, kon dit wel eens Raths nieuwe topper worden in de internationale sport. Vandaag werd het een 9 gemiddeld met de enige 10 van de dag, voor de stap.



Ex-Helgstrand paard op 5

Andreas Helgstrand was gisteren not amused met de beoordeling van zijn paarden, vandaag gingen beide Helgstrand-paarden die deelnamen aan de kwalificatie direct door naar de finale. Daar kan nog een derde bij worden opgeteld want Lindballes Just Perfect (Johnson x De Niro) is een ex-Helgstrand-paard. Vorig jaar kwam de merrie onder Simone Pearce via de kleine finale in de finale bij de vijfjarigen en daar werd ze uiteindelijk laatste met een 7,91. Dit jaar is er onder haar nieuwe amazone, Ann-Christin Wienkamp, een directe finaleplaats met een 8,76 (goed voor plaats 5 in de kwalificatie).

Derde Zonik op 6

Een derde Zonik is te vinden in de top-6: de vorig jaar vanwege bloed in de mond uitgesloten Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger) krijgt dit jaar kans op revanche in de finale. Hij kreeg met een 8,72 een direct finaleticket (6e plaats) onder Andreas Helgstrand. De in de Verenigde Staten woonachtige Deense Charlotte Jorst kocht de zwarte vorig jaar en had hem enige tijd zelf te rijden in de Verenigde Staten. Dit voorjaar bracht ze hem weer terug naar Helgstrand om hem daar verder voor te laten bereiden op het WK. Op de startlijst staat Helgstrand Dressage samen met Solyst Hest vermeld als eigenaar.

Vier Nederlandse inzendingen direct naar finale

De beste Nederlandse combinatie was de KWPN-multikampioen Imposantos (Wynton x Krack C), die onder andere naar een recordscore in het verrichtingsonderzoek (89) liep en de Pavo Cup en de hengstencompetitie won. Vandaag zat er niet meer in dan de zevende plaats voor de hengst van Theo Driessen die werd voorgesteld door Bart Veeze. De door Willy Wijnen gefokte zwarte kwam uit op een 8,72, waarbij de punten voor de galop (7,8) de score drukten. Net achter Imposantos Renate van Uyterts lieveling In Style (Eye Catcher x Lorentin I). De door Joop van Uytert gefokte bruine werd (vanwege de zwangerschapspauze van Renate) gereden door Hans-Peter Minderhoud en kwam uit op een 8,54.

Bart Veeze heeft nog een tweede ijzer in het vuur in de finale met de merrie Imagine (Dreamboy x Jackson, 8,28, 9e plaats) en de voormalig Gelders keuringskampioen Independent Little Me (UNO Don Diego x San Remo) mag onder Dinja van Liere ook direct naar de finale (8,24, 11e plaats). De KWPN-goedgekeurde Inclusive (Everdale x Uptown) haalde het met Charlotte Fry niet (7,8/18e plaats).

Feel Free OLD en DSP Marc Cain

De laatste twee direct geplaatste finaledeelnemers zijn de Oldenburger merrie Feel Free OLD (Foundation x Sandro Hit) met Bernadette Brune en DSP Marc Cain (Millennium x Don Primero) met Simone Pearce. Zij kregen respectievelijk een 8,42 (9e plaats) en een 8,2 (12e plaats).

Meer kwaliteit bij vijfjarigen

De kwaliteit in de kwalificatie voor vijfjarigen was gisteren duidelijk hoger. Niet alleen in de top (dat blijkt ook wel uit de zes paarden die boven de 9 gemiddeld scoorden), maar vooral ook in het ondereind. Bij de zesjarigen waren er een heel stel paarden die duidelijk niet waren opgewassen tegen de proef. Van de 37 deelnemers gingen er slechts veertien over de 8 gemiddeld, vijf paarden scoorden onder de 7 en eentje werd uitgesloten vanwege kreupelheid.

Beukenvallei’s Iconic B en Infinity

Met een 7,08 ging Infinity (Apache x Jazz) maar net over de 7 gemiddeld heen. De ruin had behoorlijk wat aanleuningsproblemen in de proef onder Emmelie Scholtens. De KWPN-verrichtingstopper Beukenvallei’s Iconic B (Bon Bravour x Jazz) maakte vorig jaar al niet echt indruk op de Wereldkampioenschappen, maar dat weerhield de Nederlandse selectiecommissie er niet van om hem op te stellen als eerste reserve. Nu kwam de invaller van Indian Rock niet boven de 7 uit met een 6,94.

Uitslag

Bron: Horses.nl