Kwalificatie zesjarigen: Kjento met twee tienen aan kop

De eerste rubriek op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden, de kwalificatieproef voor zesjarigen, heeft een fraaie overwinning voor Nederland opgeleverd. De KWPN-hengst Kjento (Negro x Jazz) liep onder het zadel van Charlotte Fry naar de topscore van 94,00% met tienen voor zijn draf en galop. Daarnaast staat Nederland er goed voor met Koko Jr de La Fazenda (Glock's Toto Jr x Romanov) op 7 (83,40%) en King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio) op 12 (81,20%).

De enige tienen die vandaag gegeven werden waren voor Kjento. Daarnaast kreeg de hengst ook het hoogste cijfer van de dag voor de submission: een 9,5. Dat samen met de 9,5 voor de aanleg en de 8 voor de stap leverde de score van 94,00% op.

Ook Escamillo over de 90

Ook de multi-jongepaardenkampioen Escamillo (Escolar x Rohdiamant) liet zich overtuigend zien onder Manuel Dominguez Bernal. Hoogste cijfer was een 9,6 voor de galop, daarnaast kreeg de hengst 9,5-en voor de draf en de aanleg. Totaalscore 92,%% (en daarmee het tweede en laatste paard dat boven de 90% scoorde), goed voor de tweede plaats.

Suarez en Dancier Gold

Met 84,00% op drie Suarez (Sezuan x Desperados) onder Mette Sejbjerg Jensen. De hengst van Andreas Helgstrand heeft veel power in de beweging maar oogde een beetje zwaar in de aanleuning. Dancier Gold (v. Dancier) is een expressief bewegend paard met drie goede gangen. Onder Simone Pearce liep de hengst met 84,00% naar de vierde plek. Daarmee werd de bovenkant van het klassement begrijpelijk gejureerd.

Koko Jr de La Fazenda

De Nederlandse afvaardiging had een aantal echte highlights. Naast Kjento is ook Koko Jr de La Fazenda (Toto Jr x Romanov) een heel goed paard met drie goede gangen, overtuigende wissels en een heel harmonieus beeld. De door Thalia Rockx gereden merrie werd met een 7,7 voor de galop niet overgewaardeerd maar het totaal van 83,40% en de zevende plaats was ruim voldoende voor een plek in de finale.

King van het Haarbosch

King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio) liep onder Jeanine Nieuwenhuis een hele goede proef maar maakte het even spannend toen hij in het hekje belandde. De hengst leek daarvan niet onder de indruk en maakte de proef keurig af. Hij overtuigde met name in de stap en de draf. Met 81,20% en de twaalfde plaats is de Spielberg-zoon rechtstreeks geplaatst voor de finale.

Governor-zonen

Onder Femke de Laat liep Kind Pleasure (Governor x Blue Hors Zack) een overtuigende proef. Helaas waren er problemen in de wissels wat meegenomen werd in het cijfer voor de submission. De score kwam uit op 80,40% en de vijftiende plek. Ook de door Marieke van der Putten gereden Keano RS2 (Governor x Krack C) is een talentvol paard maar hij wilde na het groeten bij het binnenkomen niet richting de jury en raakte wat gespannen. Die spanning kostte vooral punten in de stap en galop wat weer mee werd genomen in het cijfer voor de submission. Resultaat: 80,20% en de 17e plaats.

Glock’s Kardam’s Whisper

Voor meervoudig WK-kampioen Hans Peter Minderhoud verliep deze kwalificatie niet zoals gehoopt. Glock’s Kardam’s Whisper (v. Toto Jr.) liep een nette proef maar overtuigde niet echt met zijn kracht. Hij werd afgestraft op de aanleuning waardoor het cijfer voor de submission kelderde naar een 6,7. De Toto Jr-zoon is een charmant paard met drie ruime gangen en een mooi model, maar nu kwam hij niet verder dan 77,00% en plaats 33.

Rechtstreeks naar finale

In totaal kwalificeerden zich vandaag twaalf paarden direct voor de finale. Naast de reeds genoemde paarden zijn dat For Magic Equesta (For Romance x A Jungle Prince) met Beata Stremler (83,80%), Djembe De Hus Old (Damon Hill x Argentinus) met Jessica Michel Botton (83,60%), First Lady VH (Fürstenball x Casmir) met Jacob Noerby Soerensen (82,80%), Powerpoint de Tamise (Dark President x Sandro Song) met Andrea Winkeler, DSP Danny Cool (Danciano x Sandro Hit) met Lisa Horler (82,20%) en Waverley Fellini (Fürstenball x Sandro Hit) met Gregory Sims (81,60%). Voor de finale komen er, naast deze twaalf, nog drie paarden bij via de kleine finale die morgen wordt verreden.

Uitslag

