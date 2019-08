Kwalificatie zevenjarigen: Wereldkampioen D’Avie vooraan, 10 voor aanleg Donkey Boy

Een behoorlijke zit, dat was de kwalificatieproef voor zevenjarige dressuurpaarden die de hele middag en avond in beslag nam. Het was vooral een weerzien van oud-bekenden: regerend Wereldkampioen D'Avie (v. Don Juan de Hus) staat er nu nog het beste voor (85,046%), maar Hesselhoj Donkey Boy (v. ERA Dancing Hit), die een 10 voor de aanleg in ontvangst mocht nemen, legde hem het vuur aan de schenen (84,884% totaal en 97,2% kwaliteit). De beste Nederlandse prestatie kwam van de Gelderse Henkie (81,254%/6e).

Als de finale net zo verloopt als de kwalificatie zal het kampioenschap voor zevenjarigen vooral gaan tussen de regerend Wereldkampioen bij de zesjarigen (en nummer 6 bij de vijfjarigen in 2017) D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) en het paard dat als vijfjarige brons omgehangen kreeg en vorig jaar 5e werd, Hesselhoj Donkey Boy (ERA Dancing Hit x Milan). Een Scandinavisch duel dus tussen eigenaren Andreas Helgstrand en Kristin Andresen, die elkaar elk jaar weer tegenkomen in Ermelo.

Onvoorspelbaar

Maar geen kampioenschap is zo onvoorspelbaar als het kampioenschap van de zevenjarigen. Hier gaat het namelijk niet alleen om de aanleg, maar wordt ook de technische uitvoering van de proef beoordeeld. Vandaag zaten Ulrike Nivelle en Andrew Gardner bij C om de kwaliteit te beoordelen en datzelfde deed Jacques van Daele bij E. Het proeftechnische gedeelte namen Lars Anderson (bij B) en Carlos Lopes (bij H) voor hun rekening. De kwaliteitsscore en de technische score zorgen samen voor het totaal.

Streepje voor

Toch bleek die onvoorspelbaarheid niet helemaal uit de kwalificatieproef. Regerend Wereldkampioen D’Avie leek een streepje voor te hebben bij de jury, want zowel in de kwaliteitsscore (10 voor de galop en 9 voor de submission) als in de technische score (75,893%) waren de missers in de galoptour (een fout bij een enkele wissel en een fout in de serie) bleken niet uit de punten. Maar eerlijk is eerlijk, daar staat ook heel wat tegenover. De jury gaf naast de 10 voor de galop een 8,5 voor de stap, een 9,8 voor de draf en een 9,8 voor de aanleg.

Twee 10-en voor Hesselhoj Donkey Boy

Als het alleen aan de kwaliteit zou liggen, had Hesselhoj Donkey Boy moeten winnen volgens de jury. Hij kreeg onder Jan Møller Christensen 97,200% (oftewel een 9,72!!) voor de kwaliteitsonderdelen. Een 10 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,6 voor de galop, een 9,5 voor de submission en een 10 voor de aanleg. Om te kunnen uitleggen hoe een paard een 10 voor de aanleg cq. perspectief krijgt, zonder op alle onderdelen ultiem te scoren moet een mens op jurycursus. Zoiets gebeurde overigens niet voor de eerste keer, vorig jaar kreeg Glamourdale, die toch ook punten liet liggen in stap, ook een 10 voor de aanleg.

Hoe het ook zij, Hesselhoj Donkey Boy liet onder Møller Christensen ook geweldige dingen zien. De proef had hier en daar nog wel wat beter afgewerkt mogen zijn en daarom was er van de technische jury ook ‘maar’ 72,768%.

Total Hope groeit er meer in

Op drie Total Hope OLD (Totilas x Weihegold v. Don Schufro) die er met Isabell Freese meer in groeit nu het werk lastiger wordt. Hoe kan het ook anders met wereldtoppers Totilas en Weihegold OLD als ouders… Total Hope kwam al aan het begin van de middag aan de start en liet misschien nog wel een betere galoptour zien dan D’Avie. De zwarte Total Hope krijgt voor het galopwerk een 9,5, alsook voor de draf. Verder laat hij punten liggen in stap (8). Met de 9,3 voor submission en 9,5 voor de aanleg komt er totaal 90,600% voor de kwaliteit op het scorebord. Daar komt 72,768% voor de proef bij en dat brengt hem op een totaal van 82,184%.

Stuurkunsten

De stuurkunsten van de Duitse dames Stefanie Wolf en Dorothee Schneider zorgen jaar na jaar dat Matchball OLD (Millennium x De Niro) en Sisters Act vom Rosencarree (Sandro Hit x Royal Diamond) in de finale van de Wereldkampioenschappen belanden. Al voor het derde jaar op rij lopen de qua kwaliteit helemaal niet zo opvallende paarden naar topklasseringen in Ermelo. Matchball OLD werd in 2017 11e en in 2018 4e. Vandaag was er in de kwalificatie voor zevenjarigen de vierde plaats met 81,875% (90 kwaliteit/73,75% technisch). Sisters Act werd in 2017 4e en vorig jaar 6e. Nu was er de vijfde plaats met 81,434%. De merrie kreeg (dankzij Schneider) de op één na hoogste technische score (75,268%) en kreeg 87,6% voor de kwaliteit.

Henkie beste Hollander

Henkie (Alexandro P x Upperville) was met Adelinde Cornelissen de beste Nederlandse inzending met 81,254% en de 6e plaats. Henkie, die ook al voor de derde keer op de Wereldkampioenschappen loopt en in 2017 ook de beste Hollander was (6e plaats) en vorig jaar 8ste werd, kreeg van de jury 9’s voor de gangen (9 stap, 9,3 draf, 9,2 galop) en een 9 voor de aanleg. De fouten in de wissels werden afgestraft op de submission (7,7) en daarmee is er nog ruimte naar boven. Technisch hoorden Cornelissen en Henkie ondanks de fouten in galop nog tot de beteren van de dag met 74,157%.

Haute Couture en Hot-Spot PB direct naar finale

Ook direct naar de finale mogen de Nederlandse inzendingen Haute Couture (Connaisseur x Krack C) met Dinja van Liere (8ste met 77,384%) en Hot-Spot PB (Dancer x Cocktail) met Anne Meulendijks (12e met 75,066%). Haute Couture, vorig jaar afwezig in Ermelo omdat de selectiecommissie haar niet mee wilde nemen, liep nu naar 82% voor de kwaliteit en scoorde technisch 71,072%. In Hot-Spot PB zag de jury 80,4% voor de kwaliteit en 69,732% werd er technisch gegeven.

Bonderman, Icing for U, Quadrophenia en UNO Don Olympic

De andere vier paarden die direct naar de finale mogen zijn Bonderman (Belarus x Alabaster) met Betina Jaeger met 79,286% (7e plaats). Dit Helgstrand-paard dat net zoals Espe werd gefokt door Walter Dröge kreeg 85% voor de kwaliteit en 73,572% technisch. De Zweedse inzending Icing For U (Ampere x Bocelli), ook een Helgstrand-paard, zit er met Meike Lang ook bij met 76,536% (9e plaats). Verder nog Quadrophenia (Quasar de Charry x Hochadel) met Carina Bachmann (76,323%) en UNO Don Olympic (Don Olymbrio x Del Piero) met Anna Zibrandtsen (75,555%).

Bronzen Hermes staakt dienst

Drie Nederlandse combinaties mogen dus direct door naar de finale. De winnaar van brons vorig jaar zit daar niet bij. Hermes (Easy Game x Flemmingh) staakte met Dinja van Liere in de proef meermaals de dienst en kwam er met 71,491% (en 5,5 voor submission) nog genadig vanaf. Houdini la Haya (Krack C x Roman Nature) liep onder fokster en eigenaresse Olga Boucher een heel behoorlijke proef maar redde het net niet met 74,582% (15e plaats) en Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) werd door de Nederlandse selectiecommissie voor de derde keer vergeefs meegenomen naar Ermelo. Met 74,402% werd hij 15e. In 2017 en 2018 haalde de vos de finale ook niet.

Uitslag

