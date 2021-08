Kwalificatie zevenjarigen: Wereldkampioen Jovian met twee tienen bovenaan

Jovian (Apache x Tango) heeft een eerste stap gezet richting prolongatie van zijn wereldtitel die hij 2019 won. Op het WK jonge paarden in Verden liep de hengst vandaag onder Andreas Helgstrand in de kwalificatie voor zevenjarigen naar de megascore van 87,145%. Op twee nog een Heldstrand-paard: Elverhoejs Raccolto (Sezuan x Sandro Hit) met Andreas' echtgenote Marianne. Naast Jovian staat Nederland er goed voor met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) en Just Wimphof (De Niro x Riccione), beide gereden door Renate van Uytert.

In de stromende regen werd de derde dag van het WK voor jonge dressuurpaarden een Helgstrand-dag. Andreas Helgstrand met Jovian op 1, zijn vrouw Marianne met Elverhojs Raccolto op 2, het was een historische uitslag. Maar of dit de juiste was viel te betwijfelen.

Aanleg én proeftechnisch

Bij de zevenjarigen gaat het niet alleen om de aanleg, maar wordt ook de technische uitvoering van de proef beoordeeld. Vandaag zaten Kurt Christensen, Ulrike Nivelle en Mariette Sanders van Gansewinkel bij C om de kwaliteit te beoordelen. Het proeftechnische gedeelte namen Isabelle Judet (bij H) en Annette Fransen Iacobaeus (bij B) voor hun rekening. De kwaliteitsscore en de technische score zorgen samen voor het totaal.

Verpletterende indruk

Titelverdediger Jovian was wel weer zijn indrukwekkende zelf. De 10 voor de draf had hij zeker verdiend. Maar of dat ook geldt voor de 8 voor de stap en de 9,8 voor galop, waarin de hengst nogal eens vertraagde, dat is maar de vraag. Ook kan je je afvragen of een 10 voor perspectief op zijn plaats is met zo’n stap en met de vertragingen in galop. Niettemin maakte krachtpatser Jovian weer een verpletterende indruk, waardoor hij zondag de finale ingaat als topfavoriet. Score voor de kwaliteit 94,320%, technisch 80,089%, totaal 87,145%.

Vraagtekens

Bij de tweede klassering voor Marianne Yde Helgstrand konden nog meer vraagtekens worden geplaatst. De zoon van Sezuan en Polka Hit Nexen excelleerde ook al niet in stap, was in draf soms niet helemaal regelmatig en kende ook een aantal rijkunstige problemen, waaronder een mislukte galopwissel. Toch pakten de juryleden uit met 9,3 voor draf, 7,8 voor stap en 9,5 voor perspectief. Score voor de kwaliteit 90,20%, technisch 73,572%, totaal 81,886%.

Beste proef van de dag

De beste proef van de dag kwam op naam van Simone Pearce en Quando Unico (Quantensprong x Fidertanz). De Australische gleed met de Quantensprung-zoon als een mes door de boter, perfect in alle oefeningen en overgangen en met ruim voldoende basiskwaliteit in de gangen. Alleen wat natuurlijke oprichting ontbreekt nog aan het paatje. Score voor de kwaliteit 89,400%, technisch 74,018%, totaal 81,709% en daarmee de derde plaats.

Nog twee van Helgstrand

Op de vierde en vijfde plaats weer twee Helgstrand-paarden. Queenspark Wendy (Sezuan x Sporano, brons in 2019) werd onder Andreas Helgstrand vierde met 81,240%. Stalamazone Anne-Mette Strandby Hansen reed Eternity (Escolar x Sir Donnerhall), die als driejarige het gesprek van de dag was op de Bundeschampionate, met 80,849% naar de vijfde plaats.

Van Uytert-hengsten naar finale

Renate van Uytert reed zich met Johnny Depp (9-de) en Just Wimphof (10-de) keurig de finale binnen. In de proef met Just Wimhof zaten nog een paar kleinigheidjes, met Johnny Depp reed de amazone een super proef, met veel impuls en lef gereden. De totaalscore voor Johnny Depp kwam uit op 79,493% met onder andere een 9,2 voor de stap en drie keer een 8,8 (voor de draf, de galop en de aanleg). Voor Just Wimphof was er een totaalscore van 79,124%, met als hoogste cijfer een 9,2 voor de draf.

Jongleur en Jersey

Ook Nicky Snijder liet zich van zijn beste kant zien. Met Jongleur Sth (Expression x Fürst Heinrich) stuurde hij zich vlot en vaardig naar de 14-de plaats met 75,957%. Kimberly Pap behaalde met de getalenteerde Turfhorst Jersey (Vivaldi x Ferro) na een prima proef de 19-de plaats met 72,268%.

Jameson RS2

Heel jammerlijk verloopt het WK tot nu toe voor Marieke van der Putten. Met Keano RS2 wist ze zich in de kleine finale voor zesjarigen niet te plaatsen voor de beslissende omloop en ook met Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) is Van der Putten aangewezen op de kleine finale. De hengst ging geweldig op het voorterrein, maar eenmaal in het stadion begon hij te hinniken en bouwde erg veel spanning op. Dat ging niet alleen ten koste van de stap (5,5) en de submission (6,5), maar ook in galop liet de combinatie steken vallen. Uiteindelijk restte slechts de 25-ste plaats.

Rechtstreeks naar finale

In totaal kwalificeerden zich vandaag twaalf paarden direct voor de finale. Naast de reeds genoemde paarden zijn dat Blue Hors Touch of Olympic L (Blue Hors Don Olymbrio x Fidermark) met Nanna Skodborg Merrald (80,338%), Senor Charming NRW (Stanford x Fürst Piccolo) met Kira Laura Soddemann (80,008%), Quiana (Quaterstern x Rubinstern Noir) met Nicole Wego-Engelmeyer (79,524%), Jarina des Vallees (Everdale x Sandro Hit) met Barbara Clement Klinger (78,25%) en Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) met zijn nieuwe eigenaresse Yara Reichert (77,800%). Voor de finale komen er, naast deze twaalf, nog drie paarden bij via de kleine finale die morgen wordt verreden.

Uitslag

